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影／虎父無犬子 敬鵬大火殉職消防員二子繼承父志尋夢

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導

2018年發生在桃園敬鵬工業平鎮廠的大火帶走了6名消防員的生命。時任平鎮分隊小隊長的李翰霖是殉職名單中的一員，李翰霖的長子李政和選擇就讀警專37期行政警察科，今年剛畢業，李翰霖的次子李政霆則於今年錄取警專消防安全科，兄弟兩雙雙踏上為民服務的道路。

兩年前，兄弟兩許下承諾要照顧母親，接續父親扛起家庭。兩年後，兩人不僅如願成為警察與消防人員，更將喪親的苦痛轉化為能量，而這也是他們兄弟紀念與緬懷父親最好的方式。

今天上午，警專校長鍾國文特地接見李政和與李政霆兩兄弟，勉勵他們繼續努力，為警察、消防人員爭取最大榮譽，做所有警專人的模範。

李政霆受訪時表示，看爸爸從事消防員工作，自己從小就立志要成為消防員，雖然發生了敬鵬大火事件，但並沒有改變自己堅持成為消防員救人的想法，現在，希望自己可以代替爸爸完成他之前的工作。

李政霆說，以前爸爸常會傳受訓的的影片給他們看，那時候就常感覺當一個消防很有意義，可以幫助很多人，那時爸爸只是叮囑他，希望他用功讀書，等將來考上警專再好好教他。

李政霆的阿媽受訪時回想到兒子不禁落淚，阿嬤說，為人民服務是應該的，救人是義務，敬鵬大火意外，她自己也很難過，不過，她也希望政霆不要像他爸爸這樣，一直往前衝，只想要救人，最後連生命都沒了，她感到很不捨。

李政霆的媽媽表示，自己最放心不下的還是孩子的安全，兄弟兩人都從事警消、警察的工作，她感到很榮幸，而這也是他們從小的志願。

校長鍾國文表示，哥哥李政和是37期，剛考上警專的李政霆則是39期，今年報考人數有6,927人，錄取率僅10.61%，競爭相當激烈，虎父無犬子，對他們而言，選擇從事警消工作就如同攜手父親完成未完的志業，血脈相連代表的不只是他們與父親的親子關係，父親恪盡職守、捨己為人奉獻的精神，也將是兄弟兩人心中最佳的模範。

警專校長鍾國文(右一)上午接見剛考上警專的李政霆(左二)與剛畢業的哥哥李政和(右二)，期勉兩兄弟繼續努力，為警察、消防人員爭取最大榮譽。記者杜建重／攝影
警專校長鍾國文(右一)上午接見剛考上警專的李政霆(左二)與剛畢業的哥哥李政和(右二)，期勉兩兄弟繼續努力，為警察、消防人員爭取最大榮譽。記者杜建重／攝影
2018年敬鵬大火殉職消防員李翰霖的次子李政霆(圖)今年考上警專，繼續完成父親未完成的工作。記者杜建重／攝影
2018年敬鵬大火殉職消防員李翰霖的次子李政霆(圖)今年考上警專，繼續完成父親未完成的工作。記者杜建重／攝影
李翰霖的長子李政和(右二)警專37期今年畢業，次子李政霆(中)今年剛錄取警專消防安全科，兄弟兩雙雙踏上為民服務的道路，媽媽(左二)和阿嬤(右一)、伯父(左一)一同到警專與校長分享喜悅。記者杜建重／攝影
李翰霖的長子李政和(右二)警專37期今年畢業，次子李政霆(中)今年剛錄取警專消防安全科，兄弟兩雙雙踏上為民服務的道路，媽媽(左二)和阿嬤(右一)、伯父(左一)一同到警專與校長分享喜悅。記者杜建重／攝影
在桃園敬鵬大火殉職消防員李翰霖，長子李政和(右)是警專37期今年剛畢業，次子李政霆(左)則於今年錄取警專消防安全科，兄弟兩雙雙踏上為民服務的道路。記者杜建重／攝影
在桃園敬鵬大火殉職消防員李翰霖，長子李政和(右)是警專37期今年剛畢業，次子李政霆(左)則於今年錄取警專消防安全科，兄弟兩雙雙踏上為民服務的道路。記者杜建重／攝影
李政霆(中)今年錄取警專消防安全科，繼續完成父親的遺願。記者杜建重／攝影
李政霆(中)今年錄取警專消防安全科，繼續完成父親的遺願。記者杜建重／攝影

警察 消防員 敬鵬

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