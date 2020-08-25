警員遭檢舉執勤取締「偷閒滑手機」 分局火速澄清

高雄市警員遭爆料，昨天執行超速違規測速取締時，偷閒蹲在加油站角落滑手機將近4分鐘。所屬楠梓分局今火速開記者會，表示該員疑在整理手頭上負責的車禍案件照片，督察單位已介入查辦，若經查確認他當下行為與公務無關，將依警察人員獎懲標準記劣績或處分申誡。

媒體指稱，兩名員警在高楠公路旁加油站取締超速，其中一員拿著測速槍執勤，另員卻趁油罐車進站輸油之際，蹲在一旁滑手機，疑抬頭瞥見有人在拍攝，才收起手機。

據了解，鬧出風波的是楠梓交通分隊尤姓警員，昨天下午2點至5點負責在高楠公路易肇事地點，執行超速違規測速照相勤務，卻遭媒體爆料偷閒滑手機。尤員接受內部調查時，辯稱當時滑手機在看8月23日右昌、萬昌街口的車禍案件照片。交通組長何伯勳表示，還在調查釐清該員行為是「為公」或「為私」。

高楠公路道路筆直，常有車輛超速行駛，從今年1月1日至今，已發生253件交通事故，因此被列為楠梓區易肇事地點，警方於是在該路段不定時、不定點機動式執行超速違規測速照相，以補強固定式測速不足、防制事故。