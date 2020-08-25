台灣男人真愛老婆？還是怕老婆？警察看到大人都笑了

中平派出所所長蔡天瑞（左）、警員黃哲郁（右）把手機還給失主黃先生。 圖／警方提供

新北市新莊警分局中平派出所所長蔡天瑞、警員黃哲郁，日前半夜巡簽某超商拾獲1支舊手機，打開LINE發現有「老婆大人」的暱稱，不禁發出會心一笑，並且請「老婆大人」通知手機失主，很快就物歸原主。

警方是在21日凌晨1時許，巡邏經新莊區新泰路某超商，發現提款機上方擱著1支舊手機，已經發黃的透明護套裡還夾著1張2千元鈔票，猜測應該是超商客人操作提款機之後，忘記帶走，而且物主應該不是年輕人。

所長蔡天瑞發現手機螢幕沒有上鎖，順勢開啟LINE程式，在好友名單之中發現有「老婆大人」，忍不住很想笑，因為自己身邊有許多朋友對妻子的暱稱，也都常常會出現類似敬語。

蔡天瑞馬上發訊息跟這位「老婆大人」聯繫，對方聲稱這支手機是她先生持有，但是他外出尚未返家。員警便請她轉達，請手機的主人和警方聯絡。

隔約5分鐘左右，便有1名中年男子匆匆進入超商直奔提款機，狀似尋找遺失物。員警上前了解，確認是手機失主黃姓男子，終於物歸原主。他說剛剛突然發現手機沒在身上，非常擔心個資洩漏，謝謝警察細心及積極協助。

原來他是到超商匯款，因為轉帳資料存在手機裡，因此將手機放在提款機螢幕旁邊操作，未料卻忘記帶走。黃男頻頻致謝說，「回家可能免不了會被『老婆大人』虧！但真的很幸運手機被警察發現，下次一定會小心謹慎！」

已經發黃的透明手機護套裡還夾著1張2千元鈔票。圖／警方提供