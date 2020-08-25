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現金1萬6放紙盒家人當垃圾丟 清潔隊員及時幫找回
台南市下營區溫姓婦人將家中一個小紙盒丟進資源回收車，不知裡面有女兒放的1萬6000元現金，昨天下營清潔隊動員幫忙翻找，及時找回，讓原本焦急萬分的失主轉為喜極而泣，家人很感謝清潔隊員大力幫忙，還把過程貼在臉書社團許多民眾看到都按讚。清潔隊員說，這次很幸運，還好是丟在資源回收車，如果紙盒混在一般垃圾，因為不需要分類很快就近焚化廠，隔一天就找不回來了。
溫姓婦人大前天下午一如往昔，在下營清潔隊來資源回收時，將家中一個小紙盒丟進資源回收車，前天下午女兒驚覺放置1萬6千元現金的小紙盒不翼而飛，萬分焦急，詢問母親得知紙盒已被母親丟置回收車，著急的溫姓婦人聯繫清潔隊幫忙。
下營清潔隊指出，溫女士來到隊部，要與回收人員共同尋找失物，但因為現場已經放置滿地待分類回收物，只好聯絡距離較近的麻豆清潔隊借場地，隊員跟著回收車前往，大家一同竭盡所能、翻箱倒櫃尋找，皇天不負苦心人，終於尋獲裝現金的小紙盒，溫女士喜極而泣、懷著感恩遞上紅包，隊員們異口同聲說「這是我們應盡的職責」，婉拒好意。
婦人的女兒說，因為自己糊塗，整理東西時把生活費不小心放到準備回收紙盒，隔天早上找錢的時候就找不到了，才想到是不是放在紙盒裡，後來聯絡到清潔隊的人員，請他們幫忙找到了，「要不是早上有聯絡到，下午才去找的話可能錢都被燒光，真的很謝謝他們，辛苦了清潔隊員」。
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