快訊

高市府的挑戰：如何透過交通管理解決空汙並減少道路事故？

各國新生、陸生全解禁 一個原因讓他們註定趕不上來台開學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年第8件！竹南東站查獲白牌車載移工 罰單10萬起跳

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗監理站稽查人員昨天下午會同苗栗縣警察局在竹南火車站東站針對可疑車輛攔檢，發現一輛銀色轎車載了2名外籍移工準備下車，經訪談，乘客坦承由科學園區搭車至竹南火車站，付費車資150元，白牌車司機辯稱是人力仲介轉介載客，拒絕承認收費，但仍被稽查人員識破，開出高額罰單，這也是縣內今年開出的第8張白牌車罰單。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，監理站平時就定期或不定期會同警察單位辦理違規白牌車聯合稽查勤務，主要依據民眾檢舉白牌車輛可能出沒地點、叫車平台等進行稽查，今年元旦至8月25日止，苗栗監理站已開出8張違規單，每張罰單10萬元起跳，已為國庫至少進帳80萬元。

蘇淑賢表示，大多數違規案例，都是駕駛為了向乘客收取數十至幾百元不等車資，但以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業車輛的牌照及汽車駕駛人駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。

如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照，如此重罰是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益；呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便而搭乘白牌車輛，若因此讓自己成為了「防疫破口」將得不償失。

苗栗監理站昨天下午會同警方在竹南火車站東站針對可疑車輛攔檢，查獲一名白牌車司機載送外籍移工，開出10萬元以上的高額罰單。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站昨天下午會同警方在竹南火車站東站針對可疑車輛攔檢，查獲一名白牌車司機載送外籍移工，開出10萬元以上的高額罰單。圖／苗栗監理站提供

監理站 計程車 罰單 移工

延伸閱讀

移工患風濕性心臟病 睡覺胸悶喘氣還以為宿舍鬧鬼

雇看護防誤用 看證件正本 拍照存證

誤用非法看護 新北去年罰500萬

彰縣提案移工血清抗體檢測 經費等中央核撥轉正

相關新聞

完成父遺志！敬鵬大火小隊長殉職留2子 兄從警弟從消

2018年4月發生的桃園敬鵬工廠大火帶走6名消防員生命，其中一名殉職的消防分隊小隊長李翰霖，繼其長子李政和甫畢業於警專3...

影／7月詭異巧合！同一路段2轎車1機車 3小時被連撞2次

台中市潭子區昨深夜發生一起連環撞車禍，黃男駕駛休旅車疑因精神恍惚，擦撞路邊停放的汽機車，共造成2輛轎車、1輛機車毀損，未...

尷尬了！轎車追撞國道警車「紅斑馬」 1警輕傷送醫

中山高台南安定交流道匝道口，昨晚發生轎車追撞國道警車車禍，造成警車後保險桿受損，一名警員輕傷送醫無大礙，初步調查，疑轎車...

警局粉專七夕祝福「巴掌篇」爆紅 議員：暴力不妥

今天七夕情人節，中市警察局粉絲專頁「TCPB」發文祝福，「告白篇」引起網友留言「蓋樓」反應熱烈，昨天貼出警察賞人巴掌的圖...

影／中市「巿寶」116歲人瑞迷途 暖警助她返家

台中市第四警分局黎明所16日下午獲報，一名老婦疑似迷途，警員高慈青前往報案地點找尋，在南屯區黎明路、干城街發現一名老嬤手...

影／虎父無犬子 敬鵬大火殉職消防員二子繼承父志尋夢

2018年發生在桃園敬鵬工業平鎮廠的大火帶走了6名消防員的生命。時任平鎮分隊小隊長的李翰霖是殉職名單中的一員，李翰霖的長...

現金1萬6放紙盒家人當垃圾丟 清潔隊員及時幫找回

台南市下營區溫姓婦人將家中一個小紙盒丟進資源回收車，不知裡面有女兒放的1萬6000元現金，昨天下營清潔隊動員幫忙翻找，及...

今年第8件！竹南東站查獲白牌車載移工 罰單10萬起跳

苗栗監理站稽查人員昨天下午會同苗栗縣警察局在竹南火車站東站針對可疑車輛攔檢，發現一輛銀色轎車載了2名外籍移工準備下車，經...

U值媒／長照悲歌是一種「慈悲殺人」嗎？

新聞報導嘉義市范姓老翁22日晚帶疑似鹽酸液體，到妻子住的長期照護中心，先拿酸液灌妻子，再以床單悶住妻口鼻，范也自飲鹽酸後送醫急救不治，妻子搶救後狀況穩定。這是繼一年前桃園市老翁疑因不忍失智行動不便妻子長期被病情折磨，將妻子推落水圳後再跳下水圳輕生的「長照悲歌」！兩案相同之處是被殺的妻子倖存，老翁均不幸死亡。

桃園男襲警遭眾人壓制 鬼哭神嚎叫「陳時中救我！」

桃園林姓男子昨開車行經中正路，不明原因朝馬路邊疏導交通的高姓警員狂按喇叭、飆罵，還下車企圖勒住高脖子攻擊，熱心民眾協助將...

影／廂型車行駛中車頭起火 老司機嚇到失控撞燈桿

新北市三重區今天凌晨4時許發生火燒車意外，66歲許姓男子駕駛8人座廂型車行經國道路一段，車頭突然冒煙起火，他嚇一大跳，失...

驚！高雄澄清湖見捕獸夾斷掌狗 白骨外露滴血民眾不忍

台灣動物緊急救援小組周末接獲通報，在高雄澄清湖風景區看到流浪狗受傷，左前腳被捕獸夾弄得血肉模糊，傷口露出白骨一直滴血，遊...

熱門新聞

孫安佐美國上網買零件組手槍 檢方今偵結依法起訴

孫安佐涉非法製造手槍遭訴 檢：美國服刑238日不得折抵

宛如神鬼交鋒情節 騙扁少年黃琪詐1億多元遭訴

孫安佐在美非法持槍恐被關 校方：希望給小朋友機會

覬覦同事女友美色 男子拿業績威脅企圖潛規則

北市少年隊5官警為專案分數造假 最高騙到200分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。