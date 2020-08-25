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今年第8件！竹南東站查獲白牌車載移工 罰單10萬起跳
苗栗監理站稽查人員昨天下午會同苗栗縣警察局在竹南火車站東站針對可疑車輛攔檢，發現一輛銀色轎車載了2名外籍移工準備下車，經訪談，乘客坦承由科學園區搭車至竹南火車站，付費車資150元，白牌車司機辯稱是人力仲介轉介載客，拒絕承認收費，但仍被稽查人員識破，開出高額罰單，這也是縣內今年開出的第8張白牌車罰單。
苗栗監理站長蘇淑賢表示，監理站平時就定期或不定期會同警察單位辦理違規白牌車聯合稽查勤務，主要依據民眾檢舉白牌車輛可能出沒地點、叫車平台等進行稽查，今年元旦至8月25日止，苗栗監理站已開出8張違規單，每張罰單10萬元起跳，已為國庫至少進帳80萬元。
蘇淑賢表示，大多數違規案例，都是駕駛為了向乘客收取數十至幾百元不等車資，但以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業車輛的牌照及汽車駕駛人駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。
如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照，如此重罰是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益；呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便而搭乘白牌車輛，若因此讓自己成為了「防疫破口」將得不償失。
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