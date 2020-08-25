快訊

高市府的挑戰：如何透過交通管理解決空汙並減少道路事故？

各國新生、陸生全解禁 一個原因讓他們註定趕不上來台開學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警局粉專七夕祝福「巴掌篇」爆紅 議員：暴力不妥

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

今天七夕情人節，中市警察局粉絲專頁「TCPB」發文祝福，「告白篇」引起網友留言「蓋樓」反應熱烈，昨天貼出警察賞人巴掌的圖卡，指今天是七娘媽生，反面提醒今天是七夕情人節，也引起廣大回響，不過，有議員表示不妥。

昨天這則「(七夕)情什麼？是七娘媽生啦！」「有考慮過巡邏還被放閃的感受嗎？」留言蓋樓，網友各自發揮創意，海巡署偵防分署小編留言「聼見海哭的聲音…」「要安太座啦！」「供品比禮品好選。」

粉絲專頁再接再厲，今天貼文以女警壁咚「告白一定要靠氣勢」「有權保持緘默，你說的話只被當作說愛我」小編另類祝福引起不少回響。警察局粉絲專頁這兩則發文熱到不行，加起來超過千人分享丶各有萬人按讚丶留言數均500則左右。

民進黨議員陳世凱今則表示，台中市警察局的粉絲專頁TCPB局長室，以一名警察賞人巴掌的圖片發文，他覺得「非常不合適！」各大臉書小編發揮創意慶祝、祝福，都無可厚非，但還是必須考量內容適不適合。

他擔憂，警察的形象是在守護市民免於犯罪，杜絕暴力、傷害等行為。臉書卻發文因為情人節不想被放閃，於是甩人家一巴掌，恐怕會有誤導大家對看不順眼的事情直接以暴力解決的意象。

陳世凱說，這種作法無法建立警方親民的形象，更可能會破壞執法機關的威信，台中市警察局還是應該研究檢討一下，這樣的發文是否妥適。

警察局表示，該貼文是以網路常見的蝙蝠俠漫畫梗圖為基礎做二創，改編該梗圖衍伸意並無暴力相關，僅是表達單身民眾對情人節感受。網路行銷本為活用與民眾習慣的網路文化才能與民眾更為親近。如民眾覺得不妥，我們虛心接受，予以撤文。

台中市警察局粉絲專頁七夕祝福「告白篇」網友反應熱烈。圖/取自臉書
台中市警察局粉絲專頁七夕祝福「告白篇」網友反應熱烈。圖/取自臉書
台中市警察局粉絲專頁七夕祝福「巴掌篇」網友叫好，議員則質疑有失機關威信。圖/取自臉書
台中市警察局粉絲專頁七夕祝福「巴掌篇」網友叫好，議員則質疑有失機關威信。圖/取自臉書

警察 七夕 情人節 告白

延伸閱讀

被毀心型意象回來了 七夕夜遊台中豐原公老坪甜蜜打卡

迎浪漫七夕 林口公所送情人襪推6大約會聖地

鬼月到！近五成媽媽七夕都在拜神界女團 祈求孩子好帶

絢麗煙火暫緩！七夕「淡水漁人碼頭520煙火」延到周日晚間登場

相關新聞

完成父遺志！敬鵬大火小隊長殉職留2子 兄從警弟從消

2018年4月發生的桃園敬鵬工廠大火帶走6名消防員生命，其中一名殉職的消防分隊小隊長李翰霖，繼其長子李政和甫畢業於警專3...

影／7月詭異巧合！同一路段2轎車1機車 3小時被連撞2次

台中市潭子區昨深夜發生一起連環撞車禍，黃男駕駛休旅車疑因精神恍惚，擦撞路邊停放的汽機車，共造成2輛轎車、1輛機車毀損，未...

尷尬了！轎車追撞國道警車「紅斑馬」 1警輕傷送醫

中山高台南安定交流道匝道口，昨晚發生轎車追撞國道警車車禍，造成警車後保險桿受損，一名警員輕傷送醫無大礙，初步調查，疑轎車...

警局粉專七夕祝福「巴掌篇」爆紅 議員：暴力不妥

今天七夕情人節，中市警察局粉絲專頁「TCPB」發文祝福，「告白篇」引起網友留言「蓋樓」反應熱烈，昨天貼出警察賞人巴掌的圖...

影／中市「巿寶」116歲人瑞迷途 暖警助她返家

台中市第四警分局黎明所16日下午獲報，一名老婦疑似迷途，警員高慈青前往報案地點找尋，在南屯區黎明路、干城街發現一名老嬤手...

影／虎父無犬子 敬鵬大火殉職消防員二子繼承父志尋夢

2018年發生在桃園敬鵬工業平鎮廠的大火帶走了6名消防員的生命。時任平鎮分隊小隊長的李翰霖是殉職名單中的一員，李翰霖的長...

現金1萬6放紙盒家人當垃圾丟 清潔隊員及時幫找回

台南市下營區溫姓婦人將家中一個小紙盒丟進資源回收車，不知裡面有女兒放的1萬6000元現金，昨天下營清潔隊動員幫忙翻找，及...

今年第8件！竹南東站查獲白牌車載移工 罰單10萬起跳

苗栗監理站稽查人員昨天下午會同苗栗縣警察局在竹南火車站東站針對可疑車輛攔檢，發現一輛銀色轎車載了2名外籍移工準備下車，經...

U值媒／長照悲歌是一種「慈悲殺人」嗎？

新聞報導嘉義市范姓老翁22日晚帶疑似鹽酸液體，到妻子住的長期照護中心，先拿酸液灌妻子，再以床單悶住妻口鼻，范也自飲鹽酸後送醫急救不治，妻子搶救後狀況穩定。這是繼一年前桃園市老翁疑因不忍失智行動不便妻子長期被病情折磨，將妻子推落水圳後再跳下水圳輕生的「長照悲歌」！兩案相同之處是被殺的妻子倖存，老翁均不幸死亡。

桃園男襲警遭眾人壓制 鬼哭神嚎叫「陳時中救我！」

桃園林姓男子昨開車行經中正路，不明原因朝馬路邊疏導交通的高姓警員狂按喇叭、飆罵，還下車企圖勒住高脖子攻擊，熱心民眾協助將...

影／廂型車行駛中車頭起火 老司機嚇到失控撞燈桿

新北市三重區今天凌晨4時許發生火燒車意外，66歲許姓男子駕駛8人座廂型車行經國道路一段，車頭突然冒煙起火，他嚇一大跳，失...

驚！高雄澄清湖見捕獸夾斷掌狗 白骨外露滴血民眾不忍

台灣動物緊急救援小組周末接獲通報，在高雄澄清湖風景區看到流浪狗受傷，左前腳被捕獸夾弄得血肉模糊，傷口露出白骨一直滴血，遊...

熱門新聞

孫安佐美國上網買零件組手槍 檢方今偵結依法起訴

孫安佐涉非法製造手槍遭訴 檢：美國服刑238日不得折抵

宛如神鬼交鋒情節 騙扁少年黃琪詐1億多元遭訴

孫安佐在美非法持槍恐被關 校方：希望給小朋友機會

覬覦同事女友美色 男子拿業績威脅企圖潛規則

北市少年隊5官警為專案分數造假 最高騙到200分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。