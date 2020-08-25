警局粉專七夕祝福「巴掌篇」爆紅 議員：暴力不妥

今天七夕情人節，中市警察局粉絲專頁「TCPB」發文祝福，「告白篇」引起網友留言「蓋樓」反應熱烈，昨天貼出警察賞人巴掌的圖卡，指今天是七娘媽生，反面提醒今天是七夕情人節，也引起廣大回響，不過，有議員表示不妥。

昨天這則「(七夕)情什麼？是七娘媽生啦！」「有考慮過巡邏還被放閃的感受嗎？」留言蓋樓，網友各自發揮創意，海巡署偵防分署小編留言「聼見海哭的聲音…」「要安太座啦！」「供品比禮品好選。」

粉絲專頁再接再厲，今天貼文以女警壁咚「告白一定要靠氣勢」「有權保持緘默，你說的話只被當作說愛我」小編另類祝福引起不少回響。警察局粉絲專頁這兩則發文熱到不行，加起來超過千人分享丶各有萬人按讚丶留言數均500則左右。

民進黨議員陳世凱今則表示，台中市警察局的粉絲專頁TCPB局長室，以一名警察賞人巴掌的圖片發文，他覺得「非常不合適！」各大臉書小編發揮創意慶祝、祝福，都無可厚非，但還是必須考量內容適不適合。

他擔憂，警察的形象是在守護市民免於犯罪，杜絕暴力、傷害等行為。臉書卻發文因為情人節不想被放閃，於是甩人家一巴掌，恐怕會有誤導大家對看不順眼的事情直接以暴力解決的意象。

陳世凱說，這種作法無法建立警方親民的形象，更可能會破壞執法機關的威信，台中市警察局還是應該研究檢討一下，這樣的發文是否妥適。

警察局表示，該貼文是以網路常見的蝙蝠俠漫畫梗圖為基礎做二創，改編該梗圖衍伸意並無暴力相關，僅是表達單身民眾對情人節感受。網路行銷本為活用與民眾習慣的網路文化才能與民眾更為親近。如民眾覺得不妥，我們虛心接受，予以撤文。