現金袋遭無業男拿走 佛心早餐店選擇認賠原諒

苗栗市一家早餐店打烊後，把裝有新台幣5萬餘元的現金袋遺忘在門口椅子上，遭無業的鍾姓男子拿走花了2萬多元，業者得知對方生活困苦，選擇原諒，還請檢察官不要起訴對方。

早餐店蔣姓業者今天指出，23日深夜11時許，員工到店內巡視關燈，把裝有約5萬餘元現金、折價券、帳單和振興券的袋子，放在騎樓的椅子上，因天色昏暗直接離去，途中驚覺忘了拿現金袋，趕緊返回店門口，過程僅約2、3分鐘，不料，現金袋已不翼而飛。

現金袋內的金錢，是早餐店數日營收和準備發放給員工薪資，業者連夜調閱監視器畫面，發現一名男子騎乘腳踏車經過，看到現金袋，馬上走到椅子旁邊，抱著袋子急忙離去。

業者除了報警外，也透過網路協尋，懸賞2萬元，希望大家幫忙找人；苗栗警分局員警在8小時內，找到涉案鍾姓男子，並起獲現金袋，但裡頭的金額僅剩下約3萬元。

警方指出，拿走現金袋的鍾男，獨居、無業，平常靠撿拾資源回收維生，所花掉的2萬元，都是用來購買生活用品；早餐店蔣姓業者得知後，認為對方生活困苦「滿可憐的」，選擇原諒他，自己認賠、不予追究。

但鍾男涉嫌觸犯侵占罪，為非告訴乃論，警方仍須依法送辦，蔣姓業者還幫忙求情，「希望檢察官會因此認為無須起訴處分」；有顧客表示，業者真是「佛心來的」，加上早餐店內東西好吃，以後會經常上門光顧。