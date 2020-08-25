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完成父遺志！敬鵬大火小隊長殉職留2子 兄從警弟從消

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

2018年4月發生的桃園敬鵬工廠大火帶走6名消防員生命，其中一名殉職的消防分隊小隊長李翰霖，繼其長子李政和甫畢業於警專37期，即將成為警察維護社會治安，次子李政霆今年也考取警專39期消防安全科，要完成父親打火救人的遺志。

2018年4月28日晚上9時許，位於桃園市平鎮區的敬鵬工業平鎮三廠突然發生火警，警消獲報後立即調度消防人員到場撲救；不久後廠房發生爆炸，導致6名消防員死亡、1名消防員重傷、2名泰籍移工死亡。

其中，44歲的桃園市消防局平鎮分隊小隊長李翰霖因公殉職後，除了其21歲的長子李政和於案發隔月考取警專37期行政警察科，今年6月10日畢業，8月21日順利通過四等警察特考，正準備分發成為警察，維護社會治安；18歲的次子李政霆也在今年5月考取警專39期消防安全科。

李政霆說，父親常常在家族的LINE群組分享受訓的照片，讓他從小就感覺「當消防員可以救很多人，是很有意義的事」；他也因此從國小開始就立志成為消防員，雖然父親發生意外，成為消防員的想法也從未中斷，反而更想為父親完成任務。

面對消防工作的危險性，李政霆說，會畏懼是一定的，但經過警校完善的課程和訓練，相信能讓每位消防員安全退出火場。對於自己能考上警專、往打火之路邁進，他則認為，經歷過父親的意外，家人沒有阻止自己成為消防員，就是最大的支持。

李政霆祖母說，原本比較擔心要當警察的李政和，畢竟出門都要帶槍；但談起弟弟李政霆也即將成為消防員，她不禁哽咽，「答應之後都有點後悔，但他（政霆）說要完成爸爸遺願，要像爸爸一樣救人」、「雖然救人是我們的義務，但希望他別像爸爸一樣一心只想到救人」。

現為桃園市消防局第三大隊組長，李政霆大伯父李龍潭說，政霆的祖父、大伯、父親都是消防員，現在他也要成為消防員，全家就屬祖母最掙扎；但敬鵬大火事件是意外，現在全家人都支持政霆投入消防工作。

警專校方則表示，敬鵬大火帶走6名消防英雄生命後，以血肉促成後續消防法修法改革，現已將退避權、資訊權、調查權等生命3權入法；殉職的小隊長李翰霖，同是自警專11期畢業，其2子一人警察、一人警消，想為社會治安、消安努力，校方非常感謝，希望父親恪盡職守、捨己為人的忠勇奉獻精神，永在兄弟倆血液中流淌，

李翰霖次子李政霆。記者李隆揆／攝影
李翰霖次子李政霆。記者李隆揆／攝影

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