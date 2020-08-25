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影／7月詭異巧合！同一路段2轎車1機車 3小時被連撞2次
台中市潭子區昨深夜發生一起連環撞車禍，黃男駕駛休旅車疑因精神恍惚，擦撞路邊停放的汽機車，共造成2輛轎車、1輛機車毀損，未料3小時後，另一名轎車駕駛行經同一路段，先前2輛轎車及1輛機車又被撞，2起車禍駕駛受輕傷，但同一路段同輛車被連撞兩次，也讓地方民眾直呼「太巧合了！」
昨晚11時20分，51歲黃男駕駛休旅車行經潭子區大豐路2段33號附近，疑因精神恍惚，不慎撞向路邊停放的白色轎車，接著再往前推撞，波及同樣停放路邊的另一輛報廢機車與一輛轎車。
今天凌晨2時20分，37歲吳男駕駛藍色轎車行經同路段，也因精神恍惚，行至該路段不慎撞擊黑色轎車後，接著往前推撞，波及前一次被撞擊的白色轎車、報廢機車與一輛轎車。兩案駕駛經檢測均無飲酒。
被撞的車主表示，昨晚11點愛車才被一輛休旅車擦撞，沒想到過了3小時後，同一位置又被撞第2次，真的很訝異。地方民眾說，「同一路段連續被撞2次，實在是詭異巧合！」
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