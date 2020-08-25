尷尬了！轎車追撞國道警車「紅斑馬」 1警輕傷送醫

新聞報導嘉義市范姓老翁22日晚帶疑似鹽酸液體，到妻子住的長期照護中心，先拿酸液灌妻子，再以床單悶住妻口鼻，范也自飲鹽酸後送醫急救不治，妻子搶救後狀況穩定。這是繼一年前桃園市老翁疑因不忍失智行動不便妻子長期被病情折磨，將妻子推落水圳後再跳下水圳輕生的「長照悲歌」！兩案相同之處是被殺的妻子倖存，老翁均不幸死亡。

2020-08-25 11:05