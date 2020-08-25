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尷尬了！轎車追撞國道警車「紅斑馬」 1警輕傷送醫
中山高台南安定交流道匝道口，昨晚發生轎車追撞國道警車車禍，造成警車後保險桿受損，一名警員輕傷送醫無大礙，初步調查，疑轎車男駕駛路況不熟看車內導航未注意前方紅燈撞上，案由警方持續釐清。
國道四隊副大隊長王怡仁上午證實這起車禍，四隊表示，昨晚6點40分，所屬新市分隊兩名警員駕駛國道警車執勤，當時在下安定交流道路口準備左轉，白色轎車不明原因從後方追撞警車發生轟然大響。
結果警車因遭撞後保險桿凹陷，轎車引擎蓋隆起、前保險桿凹陷，王姓警員額頭等處擦傷送醫後無大礙，王某暫不提告。
肇事轎車男駕駛30多歲，闖禍後相當懊惱，頻向警致歉，他說，因路況不熟，當時在車內要仔細看導航，未留意前方路況，沒想到竟闖禍，會賠償肇責損失。
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