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影／中市「巿寶」116歲人瑞迷途 暖警助她返家

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局黎明所16日下午獲報，一名老婦疑似迷途，警員高慈青前往報案地點找尋，在南屯區黎明路、干城街發現一名老嬤手推著輪椅，警員確認老嬤身體狀況無虞後，將攙扶老嬤帶回派出所，協助老媽尋找家人，警詢過程中，發現老嬤高齡116歲，是全台中市最高齡的人瑞，去年重陽節時，市長盧秀燕還大讚阿嬤是台中市市寶，最後警方順利聯絡到老嬤家人，平安返家。

台中市第四警分局黎明所警員高慈青在16日下午5時許，接獲市民報案，稱在路上發現迷失老人需協助，高前往報案地點尋找迷途老人，在南屯區黎明路、干城街附近，發現劉張姓阿嬤，因阿嬤不記得住家地址，因此攙扶阿嬤回派出所調查。

劉張阿嬤透露，自己出生於民國前7年，警員聽到以為是阿嬤在開玩笑，或是記錯了，沒想到透過警政系統查詢後，發現阿嬤所言不假，雖然外表像80、90歲，但實際上已是超過百歲的人瑞，警員直呼「要跟阿嬤討教保養皮膚和長壽的秘訣」。

警方透過新聞查詢發現，116歲的阿嬤雖然年事已高，平時精神奕奕喜愛唱歌，去年重陽節時，市長盧秀燕還特地登門拜訪，大讚阿嬤是台中市市寶，此次阿嬤離家迷失4公里，幸好有市民及時通報，讓警方提供協助，沒有發生意外，順利聯絡到阿嬤家人，平安返家。

黎明所所長林澤聰呼籲，家中如有高齡長者患有失智或記憶力退化情形，家屬需多加陪伴照護給予關心，另可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，以利警方迅速聯繫家屬，協助迷失者安全返家。

台中市第四警分局警員高慈青，16日下午協助116歲人瑞劉張姓阿嬤平安返家。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局警員高慈青，16日下午協助116歲人瑞劉張姓阿嬤平安返家。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局警員高慈青，16日下午協助116歲人瑞劉張姓阿嬤平安返家。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局警員高慈青，16日下午協助116歲人瑞劉張姓阿嬤平安返家。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局警員高慈青，16日下午協助116歲人瑞劉張姓阿嬤平安返家。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局警員高慈青，16日下午協助116歲人瑞劉張姓阿嬤平安返家。圖／第四警分局提供

阿嬤 人瑞 失智

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