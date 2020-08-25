基隆男子開車過彎疑車速太快 擦撞山壁後翻覆短暫受困
基隆市林姓男子今早駕車行經七堵區實踐路時，疑過彎車速過快，擦撞山壁後側翻，由消防人員協住脫困，僅受輕傷。警方獲報到場對林實施酒測，並未酒後駕車。
基隆市消防局「119」勤務指揮中心今天上午8點45分接到車禍報案電話，消防人員前往實踐路救護時，看到林男的黑色休旅車在道路往左側翻，駕駛座在下方。消防人員協助60多歲林男脫困後，檢查發現僅受輕微挫傷，婉拒送醫。
行經巷弄彎道疑似車速過快，不慎導致車體90度側翻。林男一度受困車內，趕緊用手機撥打119求援。消防隊員趕抵後，迅速將林男救出，所幸僅有輕微挫傷，無需就醫。
員警林男進行酒測，數據為0，排除酒駕。初步調查林男駕車過彎時，疑未注意車前狀況，且車速過快，導致擦撞到山壁導致側翻。
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