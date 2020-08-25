桃園男襲警遭眾人壓制 鬼哭神嚎叫「陳時中救我！」

桃園林姓男子昨開車行經中正路，不明原因朝馬路邊疏導交通的高姓警員狂按喇叭、飆罵，還下車企圖勒住高脖子攻擊，熱心民眾協助將林壓制，他還不斷高喊「陳時中快救我！」行為脫序另眾人傻眼，而林酒測值為零，也未領有身障手冊，警方詢後將依妨害公務罪嫌將他送辦。

桃園分局指出，昨晚6點多埔子派出所高姓警員執行交通疏導時，林男（61歲）開1輛自小客車沿中正路朝市區方向，卻突然對警方猛按喇叭，高靠近詢問狀況時，林當時上半身赤裸，來出言辱罵並下車攻擊挑釁，一度伸手拉住員警脖子企圖勒住，2人就在大馬路上發生扭打。

附近熱心民眾見狀，有人拿手機錄影蒐證，另外3人則協助將林抓住手腳、壓制在地，林態度一百八十度大轉變，不斷哀嚎「好痛啊、拜託啦，我受傷了好痛」，還高喊「陳時中救我啦！」就連被帶往派出所仍不配合，雙腳癱軟得靠多名警力邊拖邊拉才能進去。