桃園男襲警遭眾人壓制 鬼哭神嚎叫「陳時中救我！」
桃園林姓男子昨開車行經中正路，不明原因朝馬路邊疏導交通的高姓警員狂按喇叭、飆罵，還下車企圖勒住高脖子攻擊，熱心民眾協助將林壓制，他還不斷高喊「陳時中快救我！」行為脫序另眾人傻眼，而林酒測值為零，也未領有身障手冊，警方詢後將依妨害公務罪嫌將他送辦。
桃園分局指出，昨晚6點多埔子派出所高姓警員執行交通疏導時，林男（61歲）開1輛自小客車沿中正路朝市區方向，卻突然對警方猛按喇叭，高靠近詢問狀況時，林當時上半身赤裸，來出言辱罵並下車攻擊挑釁，一度伸手拉住員警脖子企圖勒住，2人就在大馬路上發生扭打。
附近熱心民眾見狀，有人拿手機錄影蒐證，另外3人則協助將林抓住手腳、壓制在地，林態度一百八十度大轉變，不斷哀嚎「好痛啊、拜託啦，我受傷了好痛」，還高喊「陳時中救我啦！」就連被帶往派出所仍不配合，雙腳癱軟得靠多名警力邊拖邊拉才能進去。
警方表示，林男經酒測值為零，疑似精神狀況不佳，對於攻擊警察一事均辯稱忘記了、不知道等語，經查也未領有相關身障手冊，目前已聯繫到1名親友，訊問後今上午將依妨害公務罪嫌將他移送偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言