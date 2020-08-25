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驚！高雄澄清湖見捕獸夾斷掌狗 白骨外露滴血民眾不忍

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

台灣動物緊急救援小組到高雄澄清湖風景區救援，一隻流浪狗受傷左前腳被捕獸夾弄得血肉模糊，必須截肢。圖／台灣動物緊急救援小組
台灣動物緊急救援小組到高雄澄清湖風景區救援，一隻流浪狗受傷左前腳被捕獸夾弄得血肉模糊，必須截肢。圖／台灣動物緊急救援小組

台灣動物緊急救援小組周末接獲通報，在高雄澄清湖風景區看到流浪狗受傷，左前腳被捕獸夾弄得血肉模糊，傷口露出白骨一直滴血，遊客看到也嚇壞了。救援小組昨天將這隻黑狗送醫救治，因傷勢嚴重將進行截肢手術，仍有生命危險。因為這裡是遊客很多的地方，令人憂心，請市府動保處及警方重視。

台灣動物緊急救援小組指出，民眾反映在高雄澄清湖風景區一帶，發現一隻流浪小黑狗，左前腳掌掛著一只捕獸夾，痛苦在環湖周邊奔走。大隊長倪兆成昨天與志工和獸醫師趕往現場，果然在澄清湖東側靠大埤路附近發現傷犬。傷犬見人接近就跛著奔跑，逃至澄清湖棒球場後方接近忠烈祠的路旁，才被順利捕捉，送往動物醫院急救。

獸醫初步診斷，傷犬到院時傷口仍持續出血，檢傷後發現其左前腳掌遭捕獸夾緊扣，傷口支離破碎，血肉模糊，且多根白骨外露，受傷嚴重。因整段殘肢已壞死，將安排截肢手術，目前仍有生命危險。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，台灣雖已立法禁用捕獸夾，但犬貓及野生動物遭捕獸夾傷害的案例並未減少，這次甚至連知名風景區澄清湖都發現捕獸夾，令人憂心。台灣動物緊急救援小組強調，使用捕獸夾是違反動物保護法的行為，如果導致貓狗重傷或死亡將加重處罰。

澄清湖 獸醫師 動物醫院 流浪狗

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