台中化工廠鍋爐爆起火 消防隊員滅火降溫

台中市梧棲區一家化工廠今天凌晨起火，消防隊員搶救。記者游振昇/翻攝 台中市一家化工廠今天凌晨起火，台中港務消防隊和台中市消防局都派人車到場搶救，工廠人員也協助降溫，初步研判是鍋爐破裂引起火警，詳細原因，消防單位調查中。

台中港務消防隊今天凌晨獲報，梧棲區南堤路有工廠火警，先派南堤、西碼頭6車12人前往搶救。

凌晨0時52分到達現場，再派第二梯次派遣防風林分隊2車7人前往搶救，中龍鋼鐵消防隊也支援1車3人，台中市政府消防局支援2車4人中繼送水。

消防隊員到場回報，現場是鍋爐破裂，玻璃膏外漏，先以大量水柱冷卻。

鍋爐附近5公尺處有天然氣管線，已拉水線進行防護，在消防隊員搶救下，洩漏的玻璃膏已侷限於5公尺乘10公尺空間範圍內，救災人員撤離現場，架設砲塔進行周界防護，待液位下降。