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台中化工廠鍋爐爆起火 消防隊員滅火降溫

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區一家化工廠今天凌晨起火，消防隊員搶救。記者游振昇/翻攝
台中市梧棲區一家化工廠今天凌晨起火，消防隊員搶救。記者游振昇/翻攝
台中市一家化工廠今天凌晨起火，台中港務消防隊和台中市消防局都派人車到場搶救，工廠人員也協助降溫，初步研判是鍋爐破裂引起火警，詳細原因，消防單位調查中。

台中港務消防隊今天凌晨獲報，梧棲區南堤路有工廠火警，先派南堤、西碼頭6車12人前往搶救。

凌晨0時52分到達現場，再派第二梯次派遣防風林分隊2車7人前往搶救，中龍鋼鐵消防隊也支援1車3人，台中市政府消防局支援2車4人中繼送水。

消防隊員到場回報，現場是鍋爐破裂，玻璃膏外漏，先以大量水柱冷卻。

鍋爐附近5公尺處有天然氣管線，已拉水線進行防護，在消防隊員搶救下，洩漏的玻璃膏已侷限於5公尺乘10公尺空間範圍內，救災人員撤離現場，架設砲塔進行周界防護，待液位下降。

架設水線一條進行洩漏之玻璃膏冷卻、水線2條以砲塔方式進行周圍天然氣管線及氧氣管線水霧防護；化工廠作業人員已在現場同步進行鍋爐排料及鍋爐破裂處降溫凝固作業，凌晨3點，鍋爐體止漏作業完成，4點火勢撲滅，現場交工廠員工以室外消防栓持續冷卻防護。

台中市梧棲區一家化工廠今天凌晨起火，消防隊員搶救。記者游振昇/翻攝
台中市梧棲區一家化工廠今天凌晨起火，消防隊員搶救。記者游振昇/翻攝
台中市梧棲區一家化工廠今天凌晨起火，消防隊員搶救。記者游振昇/翻攝
台中市梧棲區一家化工廠今天凌晨起火，消防隊員搶救。記者游振昇/翻攝

台中市 梧棲 火災

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