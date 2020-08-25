聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中化工廠鍋爐爆起火 消防隊員滅火降溫
台中市一家化工廠今天凌晨起火，台中港務消防隊和台中市消防局都派人車到場搶救，工廠人員也協助降溫，初步研判是鍋爐破裂引起火警，詳細原因，消防單位調查中。
台中港務消防隊今天凌晨獲報，梧棲區南堤路有工廠火警，先派南堤、西碼頭6車12人前往搶救。
凌晨0時52分到達現場，再派第二梯次派遣防風林分隊2車7人前往搶救，中龍鋼鐵消防隊也支援1車3人，台中市政府消防局支援2車4人中繼送水。
消防隊員到場回報，現場是鍋爐破裂，玻璃膏外漏，先以大量水柱冷卻。
鍋爐附近5公尺處有天然氣管線，已拉水線進行防護，在消防隊員搶救下，洩漏的玻璃膏已侷限於5公尺乘10公尺空間範圍內，救災人員撤離現場，架設砲塔進行周界防護，待液位下降。
架設水線一條進行洩漏之玻璃膏冷卻、水線2條以砲塔方式進行周圍天然氣管線及氧氣管線水霧防護；化工廠作業人員已在現場同步進行鍋爐排料及鍋爐破裂處降溫凝固作業，凌晨3點，鍋爐體止漏作業完成，4點火勢撲滅，現場交工廠員工以室外消防栓持續冷卻防護。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言