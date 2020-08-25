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台南市南區工廠火災 電動機車起火冒煙
台南市南區國民路一家包裝材料工廠兼住家，今天凌晨4點多發生火災，工廠倉庫冒出濃煙和明火，消防人員到場後拉水線滅火，起火點是輛電動機車，住家7人及時逃出，至於真正起火原因待火災調查科人員鑑定查明。
台南市消防局救災救護中心，今天凌晨4點32分接獲民眾報案，位於南區國民路包裝紙材料工廠兼住家竄出明火及大量濃煙，南門和德興消防分隊馬上趕到場，發現一樓鐵皮倉庫冒出大量濃煙，連忙拉水線滅火，起火點是電動機車。
屋主說，倉庫主要堆放保麗龍等包裝材料，不清楚電動機車為什麼會突然起火。他與其他6名家人都順利逃出，沒有人受傷。
台南市消防局說，至於電動機車為何會起火，究竟是電線走火，還是機械故障，需由火災調查科人員進一步鑑識調查。
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