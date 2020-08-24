男玩賽車手遊搭上2少女 開房還5度車震

吳姓男子去年2月透過手機遊戲「極速領域」認識15歲少女，竟涉以6000元誘使發生性行為；同年4月下旬又從此手遊結識12歲少女，進一步交往後，涉「車震」等6度性交；兩少女家屬氣得分別提告，吳也賠錢跟兩家庭和解，橋頭地院依對未滿14歲女子性交罪等，共判2年徒刑，宣告緩刑5年。

判決指出，在科技公司上班的未婚吳姓男子，2019年2月15日晚上9點多，玩手機遊戲「極速領域」，認識僅15歲少女，隔天上午便約她外出，並稱若發生性行為要付她6000元；當天下午3點多吳就載她去高雄某汽旅開房，完事後也付了6000元。

同年4月下旬，吳姓男子在極速領域認識另一名12歲少女，還成為男女朋友關係，5月1日下午5點多，吳姓男子就帶她返回新北市租屋處，發生性行為；之後吳趁少女放學後留校參加活動的空檔約碰面，載她停放路邊車格，在車內性交5次。

15歲少女的母親後來發現手機內與吳姓男子的異常對話而報案，12歲少女則主動告訴父親跟吳的事情，也使父親氣得報案；吳姓男子遭警方搜索法辦，也都承認跟2名少女性交。