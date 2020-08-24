卜蜂高雄飼料廠驚傳機台起火 男員工燒燙傷送醫

卜蜂公司位於高雄永安區的飼料廠今晚9點半許驚傳工安意外，一名47歲男操作員發覺「黃豆降溫設備」疑出現過熱異常，還來不及反應處理就一聲巨響，遭火煙燒燙傷，高雄市消防局獲報派員趕抵看見機台竄出火勢，射灑水柱，不到20分鐘便撲滅。

男操作員的雙手、臉、背部共約38%燒燙傷，當下意識清醒，被消防員送往義大醫院急救。至於起火原因，高市消防局將派火調人員釐清。

高市消防局今晚9點36分獲報指廠內機台燃燒，由副大隊長卓經偉率岡山、彌陀、永安、梓官及路竹分隊18車39人趕往，發現1樓挑高鐵皮建築物的廠房內，煮黃豆飼料的機台正燃燒，於9點43分火勢控制、9點53分火勢撲滅。