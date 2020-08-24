聽新聞
test
0:00 / 0:00
卜蜂高雄飼料廠驚傳機台起火 男員工燒燙傷送醫
卜蜂公司位於高雄永安區的飼料廠今晚9點半許驚傳工安意外，一名47歲男操作員發覺「黃豆降溫設備」疑出現過熱異常，還來不及反應處理就一聲巨響，遭火煙燒燙傷，高雄市消防局獲報派員趕抵看見機台竄出火勢，射灑水柱，不到20分鐘便撲滅。
男操作員的雙手、臉、背部共約38%燒燙傷，當下意識清醒，被消防員送往義大醫院急救。至於起火原因，高市消防局將派火調人員釐清。
高市消防局今晚9點36分獲報指廠內機台燃燒，由副大隊長卓經偉率岡山、彌陀、永安、梓官及路竹分隊18車39人趕往，發現1樓挑高鐵皮建築物的廠房內，煮黃豆飼料的機台正燃燒，於9點43分火勢控制、9點53分火勢撲滅。
消防人員初步了解，男操作員正將作為飼料、煮好的黃豆，由降溫設備來降溫，但該機台疑過熱噴出高熱蒸氣、引燃，讓在一旁的男操作員遭波及，現場還飄散大量黃豆粉，機台也竄出火花，幸火勢沒擴大。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言