9萬債務引殺機？賓士男持刀捅死友人 再自戕不治

南投縣埔里鎮今下午傳凶殺案，陳姓男子疑向劉姓男子追討9萬多元債務未果，竟拿出預藏水果刀刺殺劉致死，行凶後返回車上後割喉，送醫後也傷重不治；但兩人均以名車代步卻因不到10萬元起殺機還尋短，警方將再進一步調查釐清。

警方調查，58歲陳男和42歲劉男是認識20多年的老朋友，陳過去經營遊藝店時，劉與其同居人則是陳的店內員工，雙方感情相當不錯，劉還曾向陳借錢周轉，未料2人近期卻疑因債務問題，雙方鬧得不太愉快，甚至起了殺機。

陳男今下午獨自開車去找劉，疑在劉宅客廳向其討債未果，突以左手跩住劉的肩頸，右手持刀朝其左胸猛刺一刀，刀面沒入胸口，劉男錯愕，受傷後想開車自行就醫，但因傷重擦撞牆壁，親友聽到聲響查看才知道出事，急忙通報119救人。

陳男在行凶後雖開車離去，但他卻把車子停在案發處約50公尺、通往劉宅的窄巷入口處，之後從車內拿出另一把刀，就在駕駛座上猛刺自己的腹部，並割頸。

救護人員到場後將2人先後送醫，但劉男因刀尖深及心臟，急救後在下午3時許宣告死亡；持刀殺人後自殘的陳男則因頸、腹部撕裂傷，大量出血、傷勢嚴重，也在下午5時許宣告傷重不治。

劉男同居人表示，其劉姓男友曾向陳借錢周轉多次，印象中有欠9萬多元，但也不太清楚到底是欠對方多少錢；劉、陳兩人分別有凌志、賓士名車卻為了不到10萬元痛下殺手並尋短，令人難以置信，警方表示，將對相關疑點再做調查釐清。

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