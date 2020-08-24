男子詐騙彩券行投注運動彩 警循線逮捕
萬華警分局康定路派出所指出，這個月22日晚間接獲報案，19日上午一名男子，到轄內一家彩券行，交付7萬元現金給店家女員工，表示事後再以Line傳訊息要求店家代為投注運動彩券，隨後就離開彩券行。
等到7萬元額度店家都幫忙投注完後，女員工以Line回報，男子又請女員工繼續投注，員工不疑有它，繼續依照指示投注約5萬元，女員工聯繫男子要拿錢，卻發現Line遭封鎖，男子失去聯繫，女員工認為遭詐騙，損失金額約新台幣5萬元，立即向警方報案。
警方獲報後，隨即調閱周邊監視器調查，24小時內掌握曾姓犯嫌（24歲）身分，曾嫌平時無業，常在中正區一帶網咖出沒，警方到場後，曾嫌配合到案說明，曾嫌說是因為店家一直打電話給他，他因為一時忙碌，不堪其擾下才封鎖對方，警方詢後依詐欺罪嫌函送偵辦。
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