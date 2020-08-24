男子詐騙彩券行投注運動彩 警循線逮捕

抓人查贓是警方辦案鐵律，破案後贓物或贓款不知去向，總會讓被害人覺得遺憾。台中警方11年前破了一宗補鈔保全遭強盜案，兩名犯嫌聲稱部分贓款被偷了，警方用盡心力查不出個所以然，迄今仍不時把案子拿出來檢視一番，看有無遺漏的線索，是否有未曝光犯嫌仍逍遙法外。

2020-08-24 17:27