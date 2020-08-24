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疑金錢糾紛釀殺機 埔里男闖住家刺死老友尋短亡

中央社 / 南投縣24日電

一名陳姓男子今天持刀闖進南投縣埔里鎮一間民宅，刺死認識多年的劉姓男子，陳男案發後持刀輕生，送醫不治。圖／讀者提供
一名陳姓男子今天持刀闖進南投縣埔里鎮一間民宅，刺死認識多年的劉姓男子，陳男案發後持刀輕生，送醫不治。圖／讀者提供

一名陳姓男子今天持刀闖進南投縣埔里鎮一間民宅，刺死認識多年的劉姓男子，陳男案發後持刀輕生，送醫不治；在場友人透露不排除是金錢糾紛釀殺機，全案正由檢警釐清。

南投縣埔里鎮育英街一戶民宅下午發生凶殺案，陳姓男子闖入劉姓男子住處，持刀刺進劉男左胸，客廳地板留下大灘血跡，劉男送醫急救不治；而涉案的陳姓犯嫌事後駕車離開，卻在案發現場不遠處持刀自殘造成大量出血，傷勢嚴重，經轉院到台中搶救仍不治。

南投縣消防局獲報緊急救護案，派遣埔里、中心碑分隊趕往現場，見到可能是要去就醫的劉姓男子坐在一輛白色賓士車駕駛座，左胸插著一把利刃，臉色蒼白、生命徵象不穩，另行兇後逃走的陳姓男子則坐在凌志休旅車，脖子與腹部有刀傷，車內還留有一把刀。立即將兩名傷者送醫急救。

劉男女性友人表示，當時陳嫌與劉男在談事情，並未聽到爭吵聲，但劉男遭刺後就逃進白色汽車駕駛座發動，可能是要逃去就醫，但最後體力不支導致車輛自撞牆壁；其他友人透露，陳姓犯嫌曾經營遊藝場，當時與劉男一起共事，不排除是金錢糾紛釀成殺機。

南投縣警察局埔里分局偵查隊副隊長劉智偉說，有關媒體報導轄區發生疑似債務凶殺案，目前仍偵辦釐清中，並報請南投地檢署指揮偵辦，凶嫌犯案動機仍待調查，傷者事後送醫救治。

埔里 警察 休旅車

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