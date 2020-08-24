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新北男警傳證件照報名群交趴 警局開鍘記過2次

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

網路化名「松山西口前」或「穆川申」的男子蔡哲凱，因變造警察證件和張貼不雅照片，誆稱有女警向他購買情趣用品，被台北地檢署依妨害風化起訴。示意圖／ingimage
網路化名「松山西口前」或「穆川申」的男子蔡哲凱，因變造警察證件和張貼不雅照片，誆稱有女警向他購買情趣用品，被台北地檢署依妨害風化起訴。示意圖／ingimage

網路化名「松山西口前」或「穆川申」的男子蔡哲凱，因變造警察證件和張貼不雅照片，誆稱有女警向他購買情趣用品，被台北地檢署依妨害風化起訴，傳出證件照原檔其實是新北一名男警，是男警為了報名群交派對才傳給他；新北市警局今天證實消息，中午召開會議對該名員警做出記過2次、調整服務區等處分。

據了解，蔡男專以性愛為攝影主題，但又常用攝影活動名義收錢舉辦群交派對，去年曾因此被判刑10月、得易科定讞。今年7月，他在社群網站推銷情趣用品，貼文還附上一張警察證件和裸女的合成照，因此再生風波。

檢警調查，蔡男推銷商品的文章內容雖然有假，但警察證件是真，且證件主人其實是一名男警，是2017年為了參加群交趴而傳給蔡男；該名男警雖因查無參加派對事證而未被檢方列為被告，但警局內部還是對他做出行政懲處。

新北警方表示，該名男警身為警察人員，卻參與不當活動，言行失檢，嚴重影響警譽，因此予以記過2次處分，並調整服務地區，以端正警察風紀。

警察 派對

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