桃園夫毆妻友人勸阻無效 義憤踹人公親變事主挨告
桃園市42歲黃姓男子與潘姓等多名友人去年11月間，在楊梅區1間土地廟前聊天，廖姓男子細故出手毆打妻子，黃男等人出面勸阻，廖男不買帳，黃男與潘男、林男、盧男等人聯手壓制廖男過程，黃被廖打中後，憤而用腳踹傷廖男左大腿，廖男提告，桃園地檢署今天偵結將黃男依傷害罪嫌聲請簡易判決處分。
檢警調查，黃男與廖姓夫妻等人認識，去年11月3日下午，黃男與潘姓、林姓、盧姓等人在楊梅湖山街1處土地廟前聊天，廖男細故毆打他妻子，黃男等人見狀勸阻，聯手壓制廖男過程中，黃男遭廖男打中，憤而1腳踹中廖男左大腿挫傷。
廖男檢具驗傷單憤而提告，黃男坦承不諱，供稱見廖男毆打妻子，基當場於義憤夫妻踹傷廖男。桃檢表示，廖男提告所訴，在場潘姓、廖妻等人證述明確，黃男被告堪以認定，偵結依傷害罪嫌聲請簡易判決
。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言