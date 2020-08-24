桃園夫毆妻友人勸阻無效 義憤踹人公親變事主挨告

桃園市42歲黃姓男子與潘姓等多名友人去年11月間，在楊梅區1間土地廟前聊天，廖姓男子細故出手毆打妻子，黃男等人出面勸阻，廖男不買帳，黃男與潘男、林男、盧男等人聯手壓制廖男過程，黃被廖打中後，憤而用腳踹傷廖男左大腿，廖男提告，桃園地檢署今天偵結將黃男依傷害罪嫌聲請簡易判決處分。

檢警調查，黃男與廖姓夫妻等人認識，去年11月3日下午，黃男與潘姓、林姓、盧姓等人在楊梅湖山街1處土地廟前聊天，廖男細故毆打他妻子，黃男等人見狀勸阻，聯手壓制廖男過程中，黃男遭廖男打中，憤而1腳踹中廖男左大腿挫傷。

廖男檢具驗傷單憤而提告，黃男坦承不諱，供稱見廖男毆打妻子，基當場於義憤夫妻踹傷廖男。桃檢表示，廖男提告所訴，在場潘姓、廖妻等人證述明確，黃男被告堪以認定，偵結依傷害罪嫌聲請簡易判決