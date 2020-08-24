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影／尼日利亞在非洲？新北老婦差點匯款遭詐騙

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區有1名73歲黃姓老婦，日前到銀行準備匯款到非洲「借錢」給大陸的親友，幸好行員機警察覺不對勁，通報警方協助，但老婦並不領情，甚至動手推擠員警，最後連絡上她的女兒到場，才免於受到詐騙

大同派出所警員柯佳宏、侯俊言當時接到兆豐銀行電話求助，聲稱老婦人堅持要匯款台幣1萬2千元到「尼日利亞」的金融帳戶，懷疑可能遭詐騙。

員警首先對尼日利亞感到很陌生，經查方知那是非洲國家Nigeria，台灣通常翻譯為奈及利亞，尼日利亞則是大陸習慣譯名，經驗判斷這類外匯帳戶多數為詐騙高風險戶。

警方耐心苦勸，但是老婦堅稱「大陸的親戚的朋友」有急用，因此她要匯款借錢給對方，且金額也不高。員警嘗試多問受款人資料，但黃婦敵意很高，甚至多次推擠驅趕，只好一邊拖延時間，一邊調閱老婦家人的資料，最後聯繫到人在台北市工作的女兒到場，才成功勸阻她放棄匯款。

三重警分局表示，切勿輕易相信陌生人或加入通聯，以防遭有心人士詐騙血汗老本，民眾接到任何親友借款的電話或訊息，務必再撥打一通電話給對方求證，以免陷入詐騙話術陷阱，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110查詢。

員警獲報趕抵銀行，勸阻老婦不要匯款到境外以免受騙。圖／警方提供
員警獲報趕抵銀行，勸阻老婦不要匯款到境外以免受騙。圖／警方提供
幸好銀行員機警，通報警方協助勸阻老婦不要匯款到境外以免受騙。圖／警方提供
幸好銀行員機警，通報警方協助勸阻老婦不要匯款到境外以免受騙。圖／警方提供
員警獲報趕抵銀行，勸阻老婦不要匯款到境外以免受騙。圖／警方提供
員警獲報趕抵銀行，勸阻老婦不要匯款到境外以免受騙。圖／警方提供

詐騙 非洲

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