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山友欲開車載受傷友人深陷山溝 警救援拉出車輛

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

來自北部兩名山友日前登花蓮卓溪鄉八通關古道，要下山時李姓男子不慎腳扭傷無法行走，由張姓男子先下山開自小客車要載人去治療，沒想到車輛卡在山區道路深溝，玉里警分局卓樂派出所獲報後，趕往現場救援，分批將兩人救下山，最後再利用繩索拉出車輛，讓2人順利返家。

玉里警分局今天表示，李男與張男前往八通關古道登山，張因體力好先下山並在登山口等李，但一段時間過去等不到人，經其他下山山友告知李因腳扭傷動彈不得。儘管天色昏暗，張男想說距離不遠，不好意思麻煩救難人員，便獨自駕駛自小客車至步道內救援。

不過張男行駛到山風一號吊橋前500公尺處時，車輛不慎卡在轉彎處深溝，因馬力不足、未具備四輪傳動功能，動彈不得，警方接獲報案後，立刻派人前往救援。

警方表示，夜間山區漆黑，且車輛下方就是懸崖，搶救難度高，經聯絡吉普車隊趕赴現場，利用繩索拖曳，花費近兩小時才將受困車輛拉起。警方見2人長時間未休息及進食，分批載回派出所內休息，提供熱飲及餅乾暫時充飢，2人十分感謝警方熱心救援，車輛脫困後便開車離去返家。

玉里分局長陳蔚文呼籲，民眾務必衡量車子性能狀況及現場地形後，再駕車進入山區，切勿因一時大意影響遊玩興致，甚至造成憾事。

張男想開自小客車載受傷友人下山，車卻深陷山溝，警方獲報後前往救援。圖／玉里警分局提供
張男想開自小客車載受傷友人下山，車卻深陷山溝，警方獲報後前往救援。圖／玉里警分局提供
警方聯絡吉普車隊趕赴現場，利用繩索拖曳，花費近2小時才將受困車輛拉起。圖／玉里警分局提供
警方聯絡吉普車隊趕赴現場，利用繩索拖曳，花費近2小時才將受困車輛拉起。圖／玉里警分局提供

山友 吊橋

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