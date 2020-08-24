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茶色哈士奇走失多天 主人深受感動謝警找回
高雄林姓男子飼養了一隻茶色哈士奇「爾多」，日前愛犬走失讓林男心急如焚，但幸好爾多被善心民眾蔡姓男子尋到，蔡幫牠尋找飼主好幾天都沒有結果，無奈下找上警方求助，果然員警出馬，當天就馬上讓爾多與主人重逢。
警方表示，前天晚上7點多時，蔡男牽著哈士奇「爾多」踏入小港分局漢民所中，蔡一進到所內，就向員警表示，他下午在漢民公園散步，「爾多」就緊跟著他不離去，隨後他帶著哈士奇到寵物醫院，身上又沒裝晶片。
善心的蔡男見到哈士奇可愛樣貌，跑遍公園、醫院，還帶著它到漢民夜市逐一向每個攤販詢問，但眾人都表示不知道，讓他找了好幾天都沒有結果。
警方聽聞後立即拍下爾多照片，在臉書社團上Po文尋找失主，另一方面還著手搜尋網路上的尋狗啟事，馬上就遇到熱心網友提供文章，讓員警順利連絡上爾多的飼主林男（41歲）。
林男一到所內與愛犬重逢讓他欣喜不已，「爾多」看到林男，也不斷發出興奮叫聲，直繞著林團團轉，逗趣模樣讓眾人開懷大笑。
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