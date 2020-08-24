影／國軍山搜車輛翻覆 戰術輪車面目全非

國軍投入高雄桃源山區救難事故，今早翻車意外造成一名上兵受傷送醫。陸軍八軍團證實，意外軍車是第四地區支援指揮部的輕型戰術輪車，蒙姓上兵因會車不慎滑落邊坡，傷患受到輕傷無生命危險，軍團獲報已聯繫家屬說明情況，後續將強化防衛駕駛及防險觀念。

屏科大朱姓研究所畢業生13日上山採集標本失去聯絡，各單位人員動員上山搜救，今早8點左右，四輛軍用吉普車下山接應山搜人員，其中一輛在藤枝林道18k處崩塌處翻落山谷，目測距離超過50公尺。

陸軍第八軍團指揮部表示，發生翻覆的軍車是第四地區支援指揮部的輕型戰術輪車，今天上午支援山難搜救任務，在高雄市桃源區因會車不慎，滑落路旁邊坡，駕駛輕傷送醫診治，意識清楚，無生命危險，現正住院治療中。

軍方指出，軍團獲報後編組幹部赴現場協處，並聯繫家屬說明，後續請院方給予最佳醫療照護，及配合警方釐清肇因；另通令所屬單位持恆強化防衛駕駛及防險觀念，確保行車安全。