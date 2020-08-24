癌男開車昏迷 警暗夜巡邏發現急送醫救一命

彰化縣二水鄉源泉派出所所長陳慶堂、警員鄭永林昨晚巡邏時在二水鄉引水道路與修仁一路口發現一輛銀色客貨車停放昏暗路邊，即主動盤查，發現43歲許姓男子已在車中昏迷，立刻通報119救援，家人表示，許男最近才剛出院，很感謝警方適時搶救，避免憾事發生。

許男是因癌症及慢性病，2天前才剛從醫院出院，因在家無法入眠，所以開車外出散心，不料途中就感覺身體不適，隨即將車子停放路旁卻陷入昏迷。