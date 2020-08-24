八德三元宮前改單行道 已取締80件最高開罰1800元

桃園市八德區三元宮前，長興路與中山路口往八德方向，因道路狹小常發生車禍，經當地里長和議員與交通局辦理會勘後，決議從8月1日起改為單行道，違者最高開罰1800元，提醒用路人別誤闖小心傷了荷包。

市議員呂林小鳳指出，自她擔任三元宮主委後，觀察到廟前道路狹小，約一個禮拜就出現2、3次機車對撞事故，加上廟宇進香信徒眾多，還常有公車、遊覽車經過，改為單行道能讓大型車輛過彎時更加安全，當地民眾也都相當支持，對撞事故也有減少。

臉書社團記憶八德中，有民眾發文指出，興仁夜市進三元宮前的小路已改成單行道，車輛請勿進入，網友紛紛回應「一堆人視而不見」、「還是很多人闖入」，可見民眾對該路段已改為單行道資訊掌握不完全。