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八德三元宮前改單行道 已取締80件最高開罰1800元

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區三元宮前道路改為單行道，八德警分局提醒用路人，違規者最高將罰1800元，小心傷了荷包。圖／八德警分局提供
桃園市八德區三元宮前道路改為單行道，八德警分局提醒用路人，違規者最高將罰1800元，小心傷了荷包。圖／八德警分局提供

桃園市八德區三元宮前，長興路與中山路口往八德方向，因道路狹小常發生車禍，經當地里長和議員與交通局辦理會勘後，決議從8月1日起改為單行道，違者最高開罰1800元，提醒用路人別誤闖小心傷了荷包。

市議員呂林小鳳指出，自她擔任三元宮主委後，觀察到廟前道路狹小，約一個禮拜就出現2、3次機車對撞事故，加上廟宇進香信徒眾多，還常有公車、遊覽車經過，改為單行道能讓大型車輛過彎時更加安全，當地民眾也都相當支持，對撞事故也有減少。

臉書社團記憶八德中，有民眾發文指出，興仁夜市進三元宮前的小路已改成單行道，車輛請勿進入，網友紛紛回應「一堆人視而不見」、「還是很多人闖入」，可見民眾對該路段已改為單行道資訊掌握不完全。

對此八德分局八德派出所長劉韋杉回應，8月起交通局已設置標誌提醒用路人，警方也向民眾先行勸導，近期取締告發約80件。警方直呼，光站在路口10分鐘仍有好幾台車違規，呼籲民眾行經該路口遵守標誌，違者將依道路交通處罰條例45條處新台幣900至1800元罰鍰。

八德分局八德派出所長劉韋杉表示，8月起交通局已設置標誌提醒用路人，近期取締告發約80件，提醒用路人要注意。圖／八德警分局提供
八德分局八德派出所長劉韋杉表示，8月起交通局已設置標誌提醒用路人，近期取締告發約80件，提醒用路人要注意。圖／八德警分局提供

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