自稱親戚被騙15萬 員警成功阻止銀行扣款
嘉義縣警局民雄分局北斗派出所警員本月18日到郵局執行金融機構巡邏時，看見潘姓女子在櫃台神色緊張，邊講電話邊跟櫃台人員表示要匯款15萬元，警員前去了解，發現潘女疑似被詐騙，但錢已匯出去，警員馬上載潘女到派出所做筆錄請銀行協助圈存止扣，幸好車手還沒提領，成功阻止扣款。
潘女向警方表示，她接到不明電話，電話中男子表示他是潘女的親戚，因工作需要向潘女借錢15萬元，因男子聲音跟那位親戚聲音相似，潘女沒有懷疑，直接到郵局匯款。
警方聽完潘女的陳述，表示她可能遇到詐騙，請潘女打電話給親戚求證，才知道自己遇到詐騙集團，趕緊請郵局人員取消匯款，但郵局人員表示錢已匯入銀行，警方馬上載潘女到派出所做筆錄，協助圈存受詐騙款項，並立即傳真銀行將電話中提到的戶頭通報為警示帳戶。
幸好車手當時還沒到指定帳戶領錢，等中國信託銀行回傳金融機構聯防機制通報表，潘女匯款的15萬元才成功圈存止扣，潘女非常感謝警方的積極協助及動作迅速。
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