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網傳枋寮消費糾紛找百輛車助陣？ 警：20餘輛
屏東縣佳冬鄉，日前一名黃姓男子（40歲）至鄭姓男子 （40歲）經營的電子遊藝場消費，豈料，黃男因消費糾紛與鄭男槓上。直到22日晚間，兩人相約至枋寮警分局石光派出所商談和解，但黃又找數名友人駕駛20餘輛轎車前往聲援，嚇得當地居民誤以為有百輛車聚集，警方獲報趕抵現場，將聚集車輛驅離。對此，警方將針對此糾紛介入調查。
據了解，黃男因日前到鄭男經營的電子遊藝場消費，雙方發生糾紛，於22日晚上8時許，兩人相約至枋寮警分局石光派出所商談和解，豈料，黃又找了數名友人駕駛20餘輛轎車前往聲援。
黃男找來的20餘輛轎車，於晚上8時許駛入佳冬鄉佳和路，讓當地居民誤以為有百輛車到場聚集，嚇得趕緊報警。目擊民眾表示，數輛轎車行經此處，停留約幾分鐘，並隨手施放鞭炮即離去。
警方獲報後，立刻調集快打警力，到場驅離聚集車輛，過程中並未發生任何事端，警方為防止糾紛再起，將查明糾紛原因，並依刑法149、150條及社會秩序維護法偵辦移送。
枋寮警分局澄清，並無網傳的百餘輛轎車聚集，且警方驅離的過程中並未發生任何衝突。警方也表示，若涉有幫派份子，將依治平專案檢肅，有關聚集車輛部分，待警方逐一清查身分後，也會一併依法追究。
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