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台東1女吃不到牡蠣鍋 竟拍桌罵女店員還砸雞蛋
台東市區一家火鍋店發生女顧客吃不到促銷牡蠣鍋，竟而暴怒拍桌怒罵女員工，甚至還往員工方向砸雞蛋，女員工當場受驚嚇，店長事後得知後PO文，網友一面倒力挺店家。店家雖未打算提告，但還是希望消費者互相體諒尊重。
店長林顯智說，昨天中午1名女顧客獨自來店消費指名要點促銷一鍋299元的牡蠣鍋，但因廠商出貨過程中出了一問題延遲送貨，使得無法提供給女顧客，當下女員工也致上歉意，並解釋原因，未料，女顧客不但不接受，還暴怒發飆。
他說，雖然女員工已即時告知女顧客牡蠣鍋因配送問題已售完，是否願意更換成美酒蛤蠣鍋，差價的金額店家願意吸收，女顧客隨即拍桌怒罵，最後還往女員工方向砸雞蛋。女顧客感受不開心，店家能體諒，但沒必要把氣出在女員工身上。
林顯智說，女員工當下確實有被女顧客的舉動給受到驚嚇，他會PO文貼臉書就是丟雞蛋的動作讓他覺得不能接受，畢竟店裡員工很多是來打工的年輕人，只為了一份工作賺取微薄薪水，卻遭受不尊重的對待，女顧客實在有點超過了。
臉書上網友一面倒力挺店家，網友說「支持提告」、「太沒品了」、「奧客無誤」、「將心比心，換妳被丟雞蛋作何感想」、「有必要為了吃不到牡蠣，就亂發脾氣嗎」。
據了解，店裡為了保持產品新鮮，牡蠣都是當日產地直送，給每位來用餐的客人最美味的品質，昨天因配送的廠商司機失誤，導致沒有在營業時間內送達，店家除了對當天消費吃不到牡蠣鍋的顧客感到抱歉外，也和廠商檢討改善配送問題。
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