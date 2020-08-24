台東1女吃不到牡蠣鍋 竟拍桌罵女店員還砸雞蛋

台東市區一家火鍋店發生女顧客吃不到促銷牡蠣鍋，竟而暴怒拍桌怒罵女員工，甚至還往員工方向砸雞蛋，女員工當場受驚嚇，店長事後得知後PO文，網友一面倒力挺店家。店家雖未打算提告，但還是希望消費者互相體諒尊重。

店長林顯智說，昨天中午1名女顧客獨自來店消費指名要點促銷一鍋299元的牡蠣鍋，但因廠商出貨過程中出了一問題延遲送貨，使得無法提供給女顧客，當下女員工也致上歉意，並解釋原因，未料，女顧客不但不接受，還暴怒發飆。

他說，雖然女員工已即時告知女顧客牡蠣鍋因配送問題已售完，是否願意更換成美酒蛤蠣鍋，差價的金額店家願意吸收，女顧客隨即拍桌怒罵，最後還往女員工方向砸雞蛋。女顧客感受不開心，店家能體諒，但沒必要把氣出在女員工身上。

林顯智說，女員工當下確實有被女顧客的舉動給受到驚嚇，他會PO文貼臉書就是丟雞蛋的動作讓他覺得不能接受，畢竟店裡員工很多是來打工的年輕人，只為了一份工作賺取微薄薪水，卻遭受不尊重的對待，女顧客實在有點超過了。

臉書上網友一面倒力挺店家，網友說「支持提告」、「太沒品了」、「奧客無誤」、「將心比心，換妳被丟雞蛋作何感想」、「有必要為了吃不到牡蠣，就亂發脾氣嗎」。