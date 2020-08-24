電器火警榜首冷氣機 避災利用防火檢核表

消防署統計全國今年6月電器產品火災以冷氣機的28件居冠，其次則為電風扇和冰箱。

根據消防署臉書發文指出，統計全國6月電氣因素火災共271件，其中電器產品又以冷氣機的28件穩坐榜首，和今年1至5月統計結果相同；另，電風扇和冰箱則分別拿下第2名及第3名，榜上有名的還有鋰電池產品、電燈、除濕機等。

由於建築物火災起火原因前兩名之一，就是電氣因素所引發。消防署建議，除了老舊電器產品及線路需要檢修或汰舊換新外，產品定期清潔保養也很重要，且不使用電器產品時要關閉電源並拔掉插頭，以避免火災發生。

消防署今天臉書發文也提醒，民眾要杜絕自家暗藏火災危險因子之處，除要安裝住警器和準備滅火器外，還可依循居家防火檢核表列項目逐項檢查，包括瓦斯爐具、排油煙機要隨時清潔油污，使用瓦斯爐謹記「人離火熄」，以及電器插頭定期清潔擦拭並檢查有無老化損壞情形等14要項。