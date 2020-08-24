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開車欲載受傷友人卻陷山溝 雙雙獲援順利返家

中央社 / 花蓮縣24日電

來自北部2名山友日前登八通關古道，回程時李姓男子腳扭傷無法行走，腳程較快的張姓男子先下山，開著自小客車想去載人，不料車輛卡在山區道路深溝，經救援2人終順利返家。

玉里警分局今天表示，日前晚間7時許獲報，玉山國家公園八通關古道內，有民眾駕駛自小客車卡在山風一號吊橋前500公尺處深溝動彈不得，請求救援。

卓樂派出所長王哲雄與員警趕往現場救援。原來是李、張2人相偕登山，張男體力較好先行下山，在登山口等待友人時，遲遲未見蹤影。經其他下山的山友告知李男因腳部扭傷無法行走。

張男心想距離不遠，也不好意思麻煩救難人員，便駕駛自小客車至步道內救援。但張男不熟悉路況，車輛不慎卡在步道轉彎處深溝，車子也因馬力不足，且未具備四輪傳動功能，整輛車動彈不得。

警方指出，當時夜間山區一片漆黑，車輛下方即為懸崖，可說驚險萬分，也增加搶救的難度。

救難人員陸續協助李男及張男脫困，王哲雄見兩人長時間未休息及進食，先將兩人載回所內休息，並提供熱飲及餅乾暫時充飢，也立即聯絡玉里鎮吉普車車隊趕赴現場，以繩索拖曳花費近2個小時才將受困車輛拉起，讓2名山友順利返家。

山友 玉山國家公園 吊橋

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