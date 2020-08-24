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散布女警M字腿假照刺激消費 「色淫師松山西口前」遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

攝影師穆川申（蔡哲凱）今年7月間用Twitter帳號「松山西口前」名義分享販售文，變造證件宣稱一位女警向其購買情趣用品，並貼出裸露不雅照；新北市刑大科偵隊依妨害風化及侮辱公署罪移送偵辦，台北地檢署今依妨害風化罪將他起訴，侮辱公署罪部分查無不法，不另為不起訴處分。

網路化名「松山西口前」或「穆川申」的男子蔡哲凱，是專拍性愛為主題的攝影師，時常在 Instagram 、 Tumblr張貼攝影活動訊息， 實際上卻是收費找數名男女大搞「群交趴」，去年被依圖利使人性交或猥褻罪判刑10月、得易科罰金定讞。

蔡在twitter帳號上推銷情趣用品，還在去年10月間推出《每日陰唇》專欄。今年7月間，推出「第108號」是新北市警察證件照、赤裸女子打開M字腿的合成照，並敘述跆拳道二級紅帶女警購買情趣用品的經過，女警還說「不管！我就想被意淫！」

警方獲報後立即展開調查，發現根本沒有該名女警，將蔡依妨害風化、侮辱公署罪送辦，檢方予以無保請回。蔡供稱，為吸引、刺激網友購買商品，用網友給的圖檔，加上修過圖的女子照片合成，實際上沒有該名女警。

檢方查出，警察證件為真，來自於先前報名過群交趴的男警，而該名男警當時為證明自己符合年紀、身材、背景等資格，傳警察服務證給蔡男，意外被用來促銷情趣用品。檢方今依妨害風化罪起訴蔡男，至於侮辱公署罪部分查無不法，不另為不起訴處分。

檢方追查該名男警真實身分，而蔡男供稱忘記對方後來有沒有實際參與活動。檢方比對蔡男手機相關電磁及通聯紀錄，查出兩人有過通聯，但查無其參與群交派對的照片、影片等相關事證，因此沒將該名男警列為被告。

警察 攝影

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