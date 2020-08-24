中油大林廠外海卸油 輸油浮蛇管破裂造成輕質原油外洩

高雄中油大林廠發生海上輪油管破裂，距離高雄市南星計畫區僅6.5公里。圖／農委會提供 高雄中油大林廠今天凌晨船隻在外海卸原油時，發生海上輸油管破裂情事，外洩約4公秉輕質原油，中油、海軍、海委會海保署與海巡署協助。中油表示，事故發生立即成立緊急中心處理，近午海面還剩0.4公秉待處理。海委會海保署副署長宋欣真表示，已啟動油汙監控的空勘與岸際巡查，要求中油要完全負起責任。

中油表示，今天凌晨1點多，船隻在大林廠外海離岸約6點多公里處二號浮筒附近卸油時，看到水面上有油花，於是停泵巡查。發現有條20吋的油管龜裂，於是成立緊急中心處理。經查大概有4公秉輕質原油洩漏，海軍、海巡署、港務公司等單位也協助，用攔油索、吸油棉處理，到今天近午約還有0.4公秉待處理。

中油表示，近日颱風外圍環流影響，海象不佳，對管線形成衝擊。發現海面上有油汙時也立即處理，經查是海面外浮蛇管有破裂，才造成漏油，緊急派多艘工作船處理。

海委會海保署副署長宋欣真表示，海保署得知消息，立刻展開油汙監控，請空勤總隊進行空勘，看油汙擴散情形。海面汙染處在距離南星計畫區約6.5公里處。海保署要求中油調用所有應變資材，執行相關因應。

宋欣真說，海委會海巡署也進行岸際巡查，目前尚未發現油汙染海岸。