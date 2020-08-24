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影／淡水KTV酒客衝突 放鞭炮、揮棒誤傷警員

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水老街上的好樂迪KTV店外，今晨發生酒客鬥毆衝突，混亂之中有人引燃扔擲爆竹，甚至揮舞球棒誤擊警員眼角，幸好傷勢不重，最後雙方5人統統被帶回派出所，偵詢後移送法辦。

淡水警分局偵查隊副隊長黃松吉說，凌晨3時許，30歲吳姓男子等6名朋友剛唱完歌準備離去，在路旁取車時被巡邏員警攔檢發現車輛疑因欠稅，車牌已被註記逾檢註銷。

他們因為剛剛喝過酒，當街大聲和員警嗆聲爭執。恰巧44歲陳姓男子等10人也喝了酒、唱完歌在路旁準備離去，有人見狀拿出手機錄影，引發吳姓男子不滿。

雙方群聚街頭貼身對峙互嗆，進而大打出手，這時第一波支援警力趕抵，立刻衝上前壓制隔開兩造，混亂之中有員警被鋁棒誤擊擦傷，雙方仍然隔空怒嗆：你混哪裡的？

後來吳姓男子因被警方隔開無法和對方近身，竟然衝回車上拿出1枚水鴛鴦鞭炮，當著員警面前引燃爆竹扔向人群。

稍後支援警網陸續趕抵，立刻將雙方出手打架鬧事的5人，全數壓制帶回派出所，偵詢之後依刑法妨害秩序罪嫌移送法辦，吳姓男子因持球棒誤擊警員，再加1條妨害公務罪嫌。

水鴛鴦引爆產生煙霧和聲響。記者林昭彰／翻攝
水鴛鴦引爆產生煙霧和聲響。記者林昭彰／翻攝
吳姓男子囂張嗆聲，衝回車上「抄傢伙」卻取出1枚水鴛鴦爆竹，引燃扔向人群虛張聲勢。記者林昭彰／翻攝
吳姓男子囂張嗆聲，衝回車上「抄傢伙」卻取出1枚水鴛鴦爆竹，引燃扔向人群虛張聲勢。記者林昭彰／翻攝
警方衝上前壓制逮捕鬧事群眾。記者林昭彰／翻攝
警方衝上前壓制逮捕鬧事群眾。記者林昭彰／翻攝
警方衝上前壓制逮捕鬧事群眾。記者林昭彰／翻攝
警方衝上前壓制逮捕鬧事群眾。記者林昭彰／翻攝

淡水 妨害公務

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