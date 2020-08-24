影／淡水KTV酒客衝突 放鞭炮、揮棒誤傷警員

新北市淡水老街上的好樂迪KTV店外，今晨發生酒客鬥毆衝突，混亂之中有人引燃扔擲爆竹，甚至揮舞球棒誤擊警員眼角，幸好傷勢不重，最後雙方5人統統被帶回派出所，偵詢後移送法辦。

淡水警分局偵查隊副隊長黃松吉說，凌晨3時許，30歲吳姓男子等6名朋友剛唱完歌準備離去，在路旁取車時被巡邏員警攔檢發現車輛疑因欠稅，車牌已被註記逾檢註銷。

他們因為剛剛喝過酒，當街大聲和員警嗆聲爭執。恰巧44歲陳姓男子等10人也喝了酒、唱完歌在路旁準備離去，有人見狀拿出手機錄影，引發吳姓男子不滿。

雙方群聚街頭貼身對峙互嗆，進而大打出手，這時第一波支援警力趕抵，立刻衝上前壓制隔開兩造，混亂之中有員警被鋁棒誤擊擦傷，雙方仍然隔空怒嗆：你混哪裡的？

後來吳姓男子因被警方隔開無法和對方近身，竟然衝回車上拿出1枚水鴛鴦鞭炮，當著員警面前引燃爆竹扔向人群。