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竊車集團最愛這3款車 警方：保管愛車不要省過頭
台南市警察局刑警大隊今上午宣布破獲南台灣最大汽車竊盜解體集團，逮捕陳嫌等8人，該集團拆解60餘輛車銷贓，牟利逾5000萬元，遭竊車款集中在國瑞、馬自達、本田這3款，警方說，上述3家車子市占率高，零件需求大，而成宵小覬覦對象，車主要特別留意愛車。
台南市刑大偵五隊長陳正忠說，上述3款車輛，原本在市場占有率就很高，更有一批熱情粉絲；如號稱「神車」的TOYOYS-ALTIS、「馬三」系列、HONDA系列房車強調操控性的「本田魂」等，彼此壁壘分明，在車壇討論度本來就很高，零組件相當熱門、搶手，也因此易成竊賊盯上。
他說，這次遭竊車輛有個共通現象，都是停放在一些偏僻小路且四周無住戶燈光昏暗處，讓宵小有機可趁。
「不要為省幾十元，反損失幾十萬元！」陳正忠從累積辦案經驗說，碰到不少節儉的車主，常為省幾十元停車費，將愛車停在一些相對偏僻角落，早年在一些高鐵或機場附近，就有遇到類似案例，結果入夜無人管理痛失愛車，扼腕不已。他建議，該花的錢還是要花，找有專人看顧的停車場停放，相對才會有保障。
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