獨／國軍投入屏科大研究生搜救 軍車翻覆80米山谷

高雄山區持續搜救屏科大研究生朱清麟，加入搜救的國軍人員今早傳出軍車翻覆意外。今早8點多，蒙姓軍人駕駛軍用吉普車下山載救難人員，疑因不熟悉地形加上會車困難，在藤枝林道崩坍處連人帶車翻落80公尺深山谷，所幸意識清醒僅手臂骨折，送醫無生命危險。

屏科大植物醫學系研究所碩士畢業生朱清麟8月13日與同學相約到桃源山區採集標本，朱當日未返回約定集合處，失聯至今沒有下落，高雄市消防局獲報後出動搜救，民間救難協會與國軍加入搜救行列，朱失聯超過10天沒有任何音訊。

國軍從19日起上山協助搜救，每日約12至17人在山區協尋。藤枝林道18公里處有處大崩塌，崩塌深度達上百公尺，當地交通中斷多年，林務局藤枝森林遊樂區因此對外封園。