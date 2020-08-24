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25歲清秀女到高美濕地疑欲輕生 警消救人兼安慰讓她破涕笑
一名25歲清秀女子昨天到知名的台中高美濕地，不是看夕陽，而是疑因感情問題要輕生，她走進海中，警消人員及時救援，還安慰她，女子最後想開，說員警很有幽默感，破涕為笑。
台中市消防局昨天上午10點57分獲報，高美濕地有女子疑要輕生，消防局派清水分隊、出動消防車3輛、救護車1輛、人員10名，由清水分隊分隊長李震雁帶隊前往搶救。
清水警分局高美派出所長也通報，高美濕地旁、大閘蟹養殖場附近有1名女性往海邊燈塔方向走去，需派消防人員搶救，消防隊員到場後回報，員警已在場，分隊長李震雁使用望遠鏡觀看，確認有1名女子往外海走去，水深至膝；女子已離岸邊有一段距離，需聯絡空拍機及通報海岸巡防署協助支援。
當消防隊員接觸到女子時，先溝通勸導，最後由消防隊員陪同，帶她慢慢走回岸邊，等她情緒已恢復穩定，在員警陪同下，女子由救護車送往梧棲童綜合醫院。
清水消防分隊臉書昨晚提醒大家，農曆七月不要往外海跑，有委屈都可以交流交流；臉書小編寫「迷航的妳被消防員帶上岸後，透露出感情不遂的近況，高美派出所的員警表示：拜託，妳路邊隨便問有沒有單身男子要當你男朋友，十個有八個都麻會說好；妳跟員警說：你好幽默喔。」
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