35歲男登南湖大山疑高山症 直升機今早飛送花蓮就醫

一支登山隊伍昨天在南湖大山，其中35歲男子疑高山症，台中市消防局和花蓮縣消防局都接到報案，空勤總隊直升機今天早上飛到高山，將男子載到花蓮送醫。

台中市消防局今天早上4點多獲報，台中和平區南湖大山南湖山莊有人高山症待救，派梨山分隊出動1車4人、由分隊長曾建智帶隊搶救。另有太魯閣國家公園管理處出動巡山員1人；空勤總隊直升機今天早上6點多飛到高山載送，6點44分花蓮縣消防局救護車已載到患者並送醫。

消防局表示，約35歲男子、意識清楚、呼吸喘、肢體無力、疑似高山症，領隊陳男報案表示，該隊伍1行9人隊伍，從勝光派出所旁登山口入山，昨天是第3天行程夜宿南湖山屋，團員陳男有呼吸喘、高山症症狀，在南湖山屋內加壓艙治療中。經使用消防局手機GPS定位輔助系統，確認地點在南湖山屋旁，立即派遣梨山分隊，並通知相關單位及消防署。