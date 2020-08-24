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影／南警破獲南台灣最大贓車拆解集團 逮8嫌送辦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市警察局刑警大隊今上午宣布破獲南台灣最大汽車竊盜解體集團，逮捕陳嫌等8人，警方說，1年多來，該集團拆解60餘輛車銷贓，牟利逾5000萬元，訊後依組織犯罪防制條例、竊盜罪嫌移送南檢偵辦，陳嫌訊後遭收押，警持續追查中。

台南市刑大大隊長林宏昇表示，去年1月起，發現有一專門竊取國瑞、馬自達、本田等廠牌竊車集團，勾結坊間保養廠，以合法掩護非法，在南市、高雄市、嘉義縣(市)、雲林縣、彰化縣等地流竄，偷取2、3年新車為目標。

警方追查發現，該集團作案時，所使用作案車輛均懸掛偽造車牌，得手後將失竊車輛開至偏遠處將原車牌丟棄，改懸掛偽造車牌，逃逸路線均尋找無路口監視器小路行走，行事謹慎、狡猾。

警方進一步指出，該竊車集團分工細膩，規避警方查緝；竊車人員將失竊車開至約定地點後，由拆解贓車人員，駛至拆解處所拆解引擎、車門等各式零件，成為坊間俗稱販賣的「殺肉貨」，再將各零件販售給中、北部汽車修配廠圖利，該集團竊盜解體車輛60餘輛，預估牟利近5千萬元。

台南市刑大偵五隊報請台南地檢署指揮偵辦，整合刑大偵七隊、毒緝中心、歸仁、永康、第一、學甲、善化、麻豆、第六分局、保安警察大隊及嘉義縣警局水上分局、嘉義縣、市警局刑警大隊、台中市政府警察局烏日、霧峰分局、彰化縣警局刑警大隊、雲林縣警局斗六分局及高雄市政府警察局岡山分局成立專案小組，運用大數據資料情資整合，派員24小時埋伏監控。

經1年餘埋伏，本月20日10時，見時機成熟，警方兵分12路在台南、台中、苗、雲林等地執行搜索，逮捕陳姓主嫌（28歲，台南人）及周（56歲，台南人）、張（54歲，苗栗縣人）、林（49歲，中市人）、廖（49歲，雲林縣人）、林（50歲，台南市人）、許（37歲，台中市人）、高（46歲，台南市人）嫌共8人，查扣作案車9輛、偽造車牌4組、贓款9萬元，起獲失竊自小客車引擎9顆、己拆解車體3輛、已拆解汽車零件 1批、行竊及拆解工具1批。

全案依上述罪嫌移送南檢偵辦，多人坦承犯行，陳姓主嫌否認，經法院收押，其餘共犯交保侯傳，警方說，將持續擴大偵辦追緝其他在逃共犯和贓物。

警方查獲各式汽車零件。記者謝進盛／翻攝
警方查獲各式汽車零件。記者謝進盛／翻攝
警方將嫌犯送辦。記者謝進盛／翻攝
警方將嫌犯送辦。記者謝進盛／翻攝
台南市刑大幹員清查查獲的拆解各式零件。記者謝進盛／翻攝
台南市刑大幹員清查查獲的拆解各式零件。記者謝進盛／翻攝
台南市刑大幹員清查查獲的拆解各式零件。記者謝進盛／翻攝
台南市刑大幹員清查查獲的拆解各式零件。記者謝進盛／翻攝
警方查獲各式汽車零件。記者謝進盛／翻攝
警方查獲各式汽車零件。記者謝進盛／翻攝

警察 嘉義 竊盜

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