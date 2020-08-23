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世貿參展業者沉香遭竊 警方苗栗逮嫌送辦

中央社 / 台北23日電

台北世貿一館佛具展近日驚傳有參展廠商遭竊逾新台幣141萬元的參展沉香，警方昨晚獲報後，立即成立專案小組追緝，透過以車追人，今晚7時許在苗栗頭份鎮逮捕36歲林男到案。

北市警察局信義分局昨晚接獲民眾報案，指世貿一館近期展出佛事用品及相關藝品展，但有參展廠商昨天到場開櫃竟驚覺遭竊，失竊物包括高價沉香等物，財損約141萬餘元。

據警方調查了解，受害廠商是在21日晚間遭竊，竊賊利用受害廠商離場後、展區清場前的時機，趁隙進入展區行竊，得手後立即攜帶贓物逃離現場，由於行竊時間短暫，研判竊賊對案發環境相當熟悉。

經警方專案小組擴大調閱周邊監視器影像追緝，透過以車追人方式，循線於今晚7時許在苗栗頭份鎮逮捕犯嫌林男到案，並查獲失竊沉香等贓證物，隨後帶回北市警局偵辦，林男供稱是臨時起意才行竊，全案詢後將依法送辦。

林姓男子（穿白衣手拿紙箱）行竊沉香，警方迅速逮人。聯合報系記者廖炳棋／翻攝
林姓男子（穿白衣手拿紙箱）行竊沉香，警方迅速逮人。聯合報系記者廖炳棋／翻攝

北市 警察

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