世貿參展業者沉香遭竊 警方苗栗逮嫌送辦

台北世貿一館佛具展近日驚傳有參展廠商遭竊逾新台幣141萬元的參展沉香，警方昨晚獲報後，立即成立專案小組追緝，透過以車追人，今晚7時許在苗栗頭份鎮逮捕36歲林男到案。

台北市警察局信義分局昨晚接獲民眾報案，指世貿一館近期展出佛事用品及相關藝品展，但有參展廠商昨天到場開櫃竟驚覺遭竊，失竊物包括高價沉香等物，財損約141萬餘元。

據警方調查了解，受害廠商是在21日晚間遭竊，竊賊利用受害廠商離場後、展區清場前的時機，趁隙進入展區行竊，得手後立即攜帶贓物逃離現場，由於行竊時間短暫，研判竊賊對案發環境相當熟悉。