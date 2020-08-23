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影／男子行竊世貿展場價值141萬元沉香 警方今晚苗栗逮人
台北市信義區世貿一館，21日展出佛事用品及相關藝品展，其中一間參展沉香攤位遭人竊取參展沉香，價值新台幣141萬餘元，業者昨天到場開櫃發現沉香遭竊，立即向轄區信義警分局報案，今天晚間，竊嫌林姓男子（36歲）在苗栗頭份住家被逮，目前正回台北準備製作筆錄。
據了解，林姓男子背景單純，沒有竊盜等相關前科，警方上門時他坦承犯行，被竊沉香也已被警方追回；林男表示自己平時對沉香一類物品相當有興趣，因此開展當天才會北上參觀，當時他發現受害攤位較早收攤，但整個展場尚未清場，四周無人顧守，僅用黑色布幕圍住攤位，他潛入後發現收藏沉香展櫃並未上鎖，才臨時起意行竊。
信義警分局案發後針對展場攤位周邊進行勘查採證，調閱展館內外監視錄影畫面，發現林嫌21日趁該業者收展離去後，趁展館清場前的空檔，迅速前往業者展區下手行竊得手離去，警方擴大調閱周邊監視器影像，掌握嫌犯搭乘的交通工具，最後確認林嫌身分與下落，今晚追緝林嫌到案。
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