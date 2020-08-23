白色轎車失控倒車撞進民宅 台南2名老人送醫

洪姓女駕駛今天下午5點多駕車行經北區賢北街，疑為閃避機車，先撞路邊號誌桿後再倒車撞進民宅，造成民宅鐵捲門凹陷，洪女再往前開撞上另一間民宅圍牆，民宅內胡姓老夫婦飽受驚嚇送醫檢查。

台南市消防局救災救護中心，今天下午5點39分接獲報案，北區賢北街有轎車衝入民宅內，中心派遣和緯出動4車10人，消防人員到達現場回報現場為轎車衝撞到住宅鐵門後再撞到對面圍牆。屋內有兩名傷者胡姓夫婦，車上一名洪姓女性駕駛拒送。