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男童學柔道遭教練不當體罰 桃市教局：調查若屬實解聘

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市1名10歲徐姓國小男童上週參加柔道社團訓練過程，疑遭邱姓代理教練持木板、球棒不當體罰，造成男童手臂紅腫、屁股大片紅腫嚴重瘀青，讓徐姓男童父母心疼，憤而向警方提告，市府教育局今天下午表示，邱姓教練為1所高中今年新聘代理老師，未料發生體罰學生事件，若調查屬實，將依規定解聘。

徐姓學生家長表示，孩子到學校訓練柔道課程，回家後看到孩子被體罰，手臂、屁股被打遍體鱗傷實在太扯，因為孩子啟蒙薛教練要帶隊北上，才改由邱姓教練代課，才代課3天就體罰孩子這麼嚴重，薛教練獲悉孩子被打也很難過。家長在臉書說，一個孩子被你（邱教練）打到這樣「叫我如何原諒你」。

警方表示，徐姓學生家長報案提出傷害告訴，家長指徐姓學生本月19日、20日2天遭到邱姓教練用木板、球棒毆打，警方受理後，將約談邱姓教練製作筆錄函送法辦。邱姓代理教練事後坦承自己處罰過當，表示願向徐姓學生、家長道歉，並願負起賠償學生損害和法律責任。

市政府教育局表示，該局調查徐姓學生原是由薛姓教練訓練柔道，因為薛教練帶隊北上，本月18日到20日委託邱姓教練代課，發生不當體罰事件，邱教練為今年1所高中新代理老師，依學生輔導管教辦法規定，目前先將姓教練停聘，明天校方召開校評會處理，若調查屬實將予解聘。

桃園市1名10歲國小男童遭邱姓代理教練持木板、球棒不當體罰，造成男童手臂紅腫、屁股大片紅腫嚴重瘀青，家長憤而提告。圖／家長提供
桃園市1名10歲國小男童遭邱姓代理教練持木板、球棒不當體罰，造成男童手臂紅腫、屁股大片紅腫嚴重瘀青，家長憤而提告。圖／家長提供
桃園市1名10歲國小男童遭邱姓代理教練持木板、球棒不當體罰，造成男童手臂紅腫、屁股大片紅腫嚴重瘀青，家長憤而提告。圖／家長提供
桃園市1名10歲國小男童遭邱姓代理教練持木板、球棒不當體罰，造成男童手臂紅腫、屁股大片紅腫嚴重瘀青，家長憤而提告。圖／家長提供

柔道 教育局 體罰

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