屏東單車男「裝熟」行騙檳榔西施 多次得手檳榔香菸

屏東市和平路某間檳榔攤，日前遇上一名中年男子騎著腳踏車，向檳榔西施索取煙與檳榔，並表示，「等一下，會把錢拿過來」等語，隨後便離開不知去向。據了解，該名男子以同樣的手法，已騙取有3至4次，事後受害檳榔攤忍無可忍將畫面PO網，希望其他店家別再受害，目前警方已調閱監視器展開追查。

據了解該名男子，於21日晚間6時許，騎著腳踏車到屏東市和平路上一間檳榔攤，向店內檳榔西施索取煙與檳榔，並表示，「等一下，會把錢拿過來」，以及「有東西寄放在此，等等會過來」，然後便拿取檳榔和煙離開。