快訊

傅崐萁監獄跌倒腳掌骨折 戒護就醫傷勢恢復4成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東單車男「裝熟」行騙檳榔西施 多次得手檳榔香菸

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東市和平路某間檳榔攤，日前遇上一名中年男子騎著腳踏車，向檳榔西施索取煙與檳榔，並表示，「等一下，會把錢拿過來」等語，隨後便離開不知去向。據了解，該名男子以同樣的手法，已騙取有3至4次，事後受害檳榔攤忍無可忍將畫面PO網，希望其他店家別再受害，目前警方已調閱監視器展開追查。

據了解該名男子，於21日晚間6時許，騎著腳踏車到屏東市和平路上一間檳榔攤，向店內檳榔西施索取煙與檳榔，並表示，「等一下，會把錢拿過來」，以及「有東西寄放在此，等等會過來」，然後便拿取檳榔和煙離開。

事後，該名男子並未再回來，受還得檳榔攤也將該名男子行騙的畫面PO網，並指出，此人專挑檳榔攤小姐生面孔下手，目前已被行騙3至4次，雖然受騙金額不高，但已對男子的行為感到相當不滿，於是向警方報案，同時也希望其他檳榔攤不要受害。對此，屏東警分局已透過監視器畫面展開調查。

受害檳榔攤將男子行騙的經過PO網，希望其他檳榔攤別受害。記者陳弘逸／翻攝自臉書
受害檳榔攤將男子行騙的經過PO網，希望其他檳榔攤別受害。記者陳弘逸／翻攝自臉書
受害檳榔攤將男子行騙的經過PO網，希望其他檳榔攤別受害。記者陳弘逸／翻攝自臉書
受害檳榔攤將男子行騙的經過PO網，希望其他檳榔攤別受害。記者陳弘逸／翻攝自臉書

屏東 腳踏車

延伸閱讀

吃檳榔含高粱酒才驗出超標？ 法官採信判肇事男無罪

走讀活動正夯 屏東民間團體促使地方文史意識抬頭

與龍應台面對面 談大武山下心情

大武山下屏東讀者見面會龍應台：這本屏東書獻給屏東人

相關新聞

籃球校隊MVP苦花潭秘境跳水失蹤 搜救1小時仍救不回

台中市某大學籃球校隊MVP的李姓大二男學生，今天與3名同學，到苗栗縣爆紅秘境南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布，他從瀑布頂跳...

淡水漁人碼頭驚見赤裸上身女浮屍 釣客嚇壞報案

新北市淡水區漁人碼頭木棧道商店街尾端岸際，今天中午約12時有釣客在消波塊縫隙發現1具赤裸上身的女性浮屍，嚇得趕緊報案。

高雄前鎮飄女無名浮屍 港警總隊尋找家屬指認中

高雄港警總隊昨天下午1點多時，在前鎮區前鎮渡輪站海面發現一名女性無名浮屍，據悉，浮屍年紀約40多歲、身高162公分，且左...

影／行車糾紛釀棍棒齊飛 中和警逮4人送辦

新北市中和區中山、民享街口今天下午發生一起行車糾紛，雙方4人混戰，棍棒齊飛，嚇壞不少路人，所幸警方即時到場將人帶回才避免...

男童學柔道遭教練不當體罰 桃市教局：調查若屬實解聘

桃園市1名10歲徐姓國小男童上週參加柔道社團訓練過程，疑遭邱姓代理教練持木板、球棒不當體罰，造成男童手臂紅腫、屁股大片紅...

屏東單車男「裝熟」行騙檳榔西施 多次得手檳榔香菸

屏東市和平路某間檳榔攤，日前遇上一名中年男子騎著腳踏車，向檳榔西施索取煙與檳榔，並表示，「等一下，會把錢拿過來」等語，隨...

共享機車消費糾紛增多 消保官籲多了解遊戲規則

北市共享運具數量越來越多，交通違規案件及消費糾費也逐年增加，去年共享汽、機車違規共8711件、消費糾紛共有8件，今年交通...

確保自身權益！騎共享機車出車禍 消保官：勿私下和解

共享機車消費糾紛逐年增加，有民眾租借共享機車期間發生車禍，業者雖有幫消費者保人身傷害險，但未幫自家車體保險，車損都要由肇...

胞弟因車禍成植物人過世 警方找回機車讓他超感謝

高雄林園警分局大寮分駐所員警巡邏時，找到一輛被通報協尋的機車，經間接找上報案人徐姓男子後，意外發現一段故事。原來是徐的胞...

百年北埔慈天宮遭小偷入侵 台灣檜木門損壞廟方心痛

新竹縣北埔鄉擁有百年歷史的慈天宮為縣定古蹟，昨天晚上遭小偷闖入，由台灣檜木製作的木門被暴力破壞，慈天宮管理委員會總幹事姜...

台南70歲老翁13樓墜樓亡 頂樓找到枴杖和椅子

台南市70歲陳姓老先生今天下午1點多被鄰居發現倒臥在社區大樓3樓陽台，消防人員將他從3樓救下，陳已無呼吸心跳，警方到場調...

乾德宮將辦中元普度 有人冒名田中鎮長募桌

彰化縣田中鎮最近傳出有人以田中鎮長洪麗娜和鎮公所秘書陳道君名義招攬乾德宮普度供品，陳道君今天在網路群組貼文聲明，鎮長和他...

熱門新聞

嘉義老翁灌妻又自飲鹽酸不治 旁人嘆「夫妻倆感情好」

影／嘉義翁持酸液灌長照妻又自飲 2重傷急救2輕傷

貨車載運金紙著火 民俗專家：好兄弟搶「運鈔車」

疑涉印度洋漁船喋血案！陸籍船長通緝多年歸案遭押

籃球校隊MVP苦花潭秘境跳水失蹤 搜救1小時仍救不回

苗栗爆紅秘境苦花潭驚傳溺水 1名年輕遊客命危搶救中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。