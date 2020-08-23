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屏東單車男「裝熟」行騙檳榔西施 多次得手檳榔香菸
屏東市和平路某間檳榔攤，日前遇上一名中年男子騎著腳踏車，向檳榔西施索取煙與檳榔，並表示，「等一下，會把錢拿過來」等語，隨後便離開不知去向。據了解，該名男子以同樣的手法，已騙取有3至4次，事後受害檳榔攤忍無可忍將畫面PO網，希望其他店家別再受害，目前警方已調閱監視器展開追查。
據了解該名男子，於21日晚間6時許，騎著腳踏車到屏東市和平路上一間檳榔攤，向店內檳榔西施索取煙與檳榔，並表示，「等一下，會把錢拿過來」，以及「有東西寄放在此，等等會過來」，然後便拿取檳榔和煙離開。
事後，該名男子並未再回來，受還得檳榔攤也將該名男子行騙的畫面PO網，並指出，此人專挑檳榔攤小姐生面孔下手，目前已被行騙3至4次，雖然受騙金額不高，但已對男子的行為感到相當不滿，於是向警方報案，同時也希望其他檳榔攤不要受害。對此，屏東警分局已透過監視器畫面展開調查。
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