共享機車消費糾紛增多 消保官籲多了解遊戲規則

北市共享運具數量越來越多，交通違規案件及消費糾費也逐年增加，去年共享汽、機車違規共8711件、消費糾紛共有8件，今年交通違規已逾萬件、消費糾紛則有7件，北市消保官研判，消費糾紛變多與其普及率及大眾接受度有關，建議民眾租借前，確實了解業者的遊戲規則，避免發生無法租借、租金須多付等問題。

消保官龔千雅指出，觀察近2年共享運具所引發的消費糾紛類型，儘管只有零星件數，但還是可歸納出包含對會員權益不了解，加入會員障礙、借還車租金爭議、車輛毀損賠償問題等。

就有民眾在租借共享機車騎乘期間，機車莫名熄火停在路中央，因故障緣故，消費者不但無法繼續騎車，將機車推到路邊停車格後，也無法順利還車，看著租金金額不斷往上跳，讓消費者急得像熱鍋上螞蟻卻無處求救。

北市消保官接獲案例後，即刻了解情況並要求業者自行吸收故障期間的租金。龔千雅表示，若有發生類似的情況，機車故障非消費者所造成的，皆會提醒業者不可歸責於消費者，保障消費者權益。

龔千雅指出，今年截至目前為止共接獲7件消費糾紛，去年則有8件，其中，1月至7月僅有1件，其餘皆在8月之後通報，並非業者服務變差，而是顯示共享機車普及率提高、民眾從去年8月起對共享機車的接受度上升。

雖然目前接獲的消費糾紛比去年少，但今年還有4個月，預期件數將有些幅度增加，龔千雅表示，對於消費爭議問題，建議民眾在租借共享運具前，確實了解會員權益及租金相關問題。