確保自身權益！騎共享機車出車禍 消保官：勿私下和解

共享機車消費糾紛逐年增加，有民眾租借共享機車期間發生車禍，業者雖有幫消費者保人身傷害險，但未幫自家車體保險，車損都要由肇事者負責，也有民眾租借的共享機車被他人從機車格移到人行道，收到違停罰單，消保官提醒勿私下和解，才有證據確保權益。

前者表示，自己騎共享機車左轉時不甚與直行車擦撞，儘管車速不快，但因電動車車身輕巧，擦撞後仍造成自己右手腕扭傷、機車擦撞倒地。

報警處理後發現，共享機車業者有幫消費者保「人身傷害」保線，但沒有幫自家車體保車禍意外傷害險，因此，車禍後所有車損皆須由肇事者負責。

民眾憤怒表示，接獲估價單後看傻了眼，業者林林總總列了38項維修項目，從裡到外、從頭到尾，一台提供種人騎乘的車子殘值不知多少，但因此次事故讓他「統包」所有車損，總計約4萬元，叫人難以接受。

後者民眾則申訴，自己一個月前花25元借共享機車騎10分鐘就歸還，但後來要再租借時卻發現遭停權，一查發現當時停在停車格的車子，因被人移車到人行道，違規加拖吊費達1150元。

民眾不滿，自己早上借了10分鐘就還車，罰單下午4時才開罰，這筆罰鍰卻算在他頭上，讓他氣憤難耐。投訴後，業者採信任用戶，不用讓消費者負擔罰鍰，這才平息民眾怒火。

北市消保官龔千雅指出，民眾租借共享運具期間，若發生任何交通事故或糾紛，都應報警處理切勿私下和解，若沒有報警，後續許多爭議將無法確認。