胞弟因車禍成植物人過世 警方找回機車讓他超感謝
高雄林園警分局大寮分駐所員警巡邏時，找到一輛被通報協尋的機車，經間接找上報案人徐姓男子後，意外發現一段故事。原來是徐的胞弟去年騎機車發生車禍，機車被友人帶回工作場所，今年1月時徐的胞弟成植物人過世，家人苦尋機車不著，沒想到警方找回胞弟的遺物。
據了解，50多歲的徐姓男子去年時，在高雄鳳山區騎機車意外發生車禍，經送醫搶救後成植物人，徐在今年1月時也因多重器官衰竭不幸逝世。
林園警分局大寮分駐所員警本月18日巡邏時，在內坑路上查打車輛，找到一輛被通報協尋的機車，進而找來報案人後，才發現這是當時徐男車禍時所騎乘的機車。
徐男的胞兄表示，當時胞弟發生車禍後，機車遺留在車禍，而胞弟的友人因一直聯繫不上他，所以只好將機車帶回胞弟的工作場所保管，沒想到胞弟在送醫後，友人都沒回去找他，連胞弟在今年1月時過世也不曉得。
徐男胞兄說，胞弟於今年1月時過世，在辦理繼承時發現他名下還有一輛機車，卻不知道遺留在何處，警方能找回這輛意義非凡的機車，讓他感到相當不可思議，給予誠摯的感謝。
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