胞弟因車禍成植物人過世 警方找回機車讓他超感謝

高雄林園警分局大寮分駐所員警巡邏時，找到一輛被通報協尋的機車，經間接找上報案人徐姓男子後，意外發現一段故事。原來是徐的胞弟去年騎機車發生車禍，機車被友人帶回工作場所，今年1月時徐的胞弟成植物人過世，家人苦尋機車不著，沒想到警方找回胞弟的遺物。

據了解，50多歲的徐姓男子去年時，在高雄鳳山區騎機車意外發生車禍，經送醫搶救後成植物人，徐在今年1月時也因多重器官衰竭不幸逝世。

林園警分局大寮分駐所員警本月18日巡邏時，在內坑路上查打車輛，找到一輛被通報協尋的機車，進而找來報案人後，才發現這是當時徐男車禍時所騎乘的機車。

徐男的胞兄表示，當時胞弟發生車禍後，機車遺留在車禍，而胞弟的友人因一直聯繫不上他，所以只好將機車帶回胞弟的工作場所保管，沒想到胞弟在送醫後，友人都沒回去找他，連胞弟在今年1月時過世也不曉得。